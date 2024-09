'Em bé triệu view' Bảo An sau 13 năm: Nhan sắc và học vấn gây bất ngờ

Bảo An - Sao nhí đầu tiên showbiz Việt có MV cán mốc 100 triệu lượt xem sau 13 năm quá khác khiến ai nấy đều bất ngờ. "Em bé triệu view" khi mới 5 tuổi Bảo An sinh năm 2006, được khán giả biết đến qua các MV ca nhạc đình đám cho thiếu nhi khi mới 5 tuổi. Thời điểm đó, cô bé liên tục xuất hiện trong các chương trình Đồ rê mí, Gương mặt thân quen nhí… và trở thành giọng ca được thiếu nhi yêu mến.

Bảo An là ca sĩ Việt đầu tiên có MV cán mốc 100 triệu lượt xem.

Bảo An từng giành giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất và giải Thí sinh ấn tượng nhất của chương trình Đồ Rê Mí 2011. Sự nghiệp của Bảo An tính từ năm 5 tuổi, đến nay hơn 10 năm trong nghề. Thực tế, cô bé đã mê hát từ năm 3 tuổi, hết đòi mẹ chở đi học nhạc đến nộp đơn tham gia Nhà văn hóa thiếu nhi TP.HCM. Khi ấy, Bảo An không được nhận do chưa đủ tuổi nhưng cứ nằng nặc bắt mẹ đăng ký cho bằng được mới thôi. Sau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, có thể nói bé Bảo An là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình. Các sản phẩm của Bảo An thu hút lượt nghe xem "khủng" như Xúc xắc xúc xẻ; Bé chút chít; Ba ơi... Bảo An còn được gọi là "em bé triệu view" với MV Xúc xắc xúc xẻ - MV đầu tiên của thị trường nhạc Việt đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube cách đây nhiều năm. Sau hơn 10 năm, cô bé Bảo An ngày nào giờ đã là thiếu nữ khiến không ít người tò mò về cuộc sống hiện tại. Hơn 10 năm qua, dù bận rộn việc học nhưng cô bé vẫn hoạt động nghệ thuật miệt mài. Em tập trung ra MV, tham gia các hoạt động làm MC, sáng tác nhạc, đi show, diễn xuất, đóng quảng cáo, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường...

Hình ảnh hiện tại của bé Bảo An. Hiện tại, "bé" Bảo An 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ đúng độ tuổi. Cô bé học xong cấp 3 tại một trường quốc tế, vừa thi đỗ vào loạt trường đại học đình đám. Sở hữu ngoại hình dễ thương, giọng hát tự nhiên, trong trẻo và giàu cảm xúc của Bảo An luôn làm trái tim người nghe tan chảy. Thành tích học tập đáng nể và cú "quay xe" bất ngờ Được biết, từ năm học lớp 2, Bảo An cũng giành được học bổng toàn phần cho 12 năm học tại ngôi trường hiện đang theo học. Nhiều năm qua, nữ sinh luôn có thành tích học tập tốt. Ba năm cấp 3, Bảo An đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 11, Bảo An là một trong hai học sinh của trường giành được học bổng 100% Tú tài Mỹ. Một tuần An học 2 buổi với giáo viên bản ngữ, em cũng có cơ hội học chương trình dự bị đại học trực tiếp với giáo viên bản xứ.

Bảo An chọn ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại thương. Mới đây, An nộp đơn vào 3 trường đại học và đều được nhận. Dù có nơi cấp học bổng 100% suốt 4 năm học, Bảo An cũng rất yêu thích môi trường ở đây nhưng cuối cùng cô chọn Đại học Ngoại thương để thực hiện mục tiêu đi du học. Bảo An chọn ngành Quản trị kinh doanh - liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge – Đại học Woosong (Hàn Quốc). Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh, sinh viên được đào tạo chính khóa trong 4 năm. Trong đó, 2 năm đầu sẽ học ở Đại học Ngoại thương và 2 năm tiếp theo chuyển tiếp du học tại trường SolBridge. Quyết định chuyển hướng ngành Quản trị kinh doanh được Bảo An đưa ra vào thời gian gần đây, sát mùa tuyển sinh. Trước đó, em dự định đăng ký thi vào Nhạc viện TP.HCM hoặc Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, giọng ca "xúc xắc xúc xẻ" quyết định theo đuổi một lĩnh vực mới để có nền tảng văn hóa vững chắc, song song với việc trau dồi nghệ thuật. Hiện Bảo An vẫn học về âm nhạc ở một trung tâm, đồng thời tham gia các hoạt động làm MC, sáng tác nhạc. Nổi tiếng sớm nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng việc học Chia sẻ về việc bước chân vào showbiz quá sớm, Bảo An cũng khẳng định cuộc sống của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ở trường hay trên đường, bạn bè, người hâm mộ đều rất hòa nhã, thương yêu cô. Hiện tại, dù rất muốn đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật, nhưng với Bảo An, việc học tập là quan trọng nhất.

Bảo An ở tuổi 18 với nhiều dự tính cho tương lại. Mẹ của Bảo An – Chị Ái Phương cho biết, vợ chồng chị chỉ cho con lời khuyên về chọn ngành chọn trường, còn lại tôn trọng lựa chọn của con bởi bé đã 18 tuổi, có chính kiến riêng. Tuy nhiên, bà mẹ chia sẻ, có lúc chị khá "choáng" vì con thay đổi xoành xoạch chuyện đi du học hay học hoàn toàn ở Việt Nam, cũng như chọn địa điểm du học. "Có khi con chọn đi Anh, sau đó lại bảo muốn đi Singapore, ngày cuối cùng mới "quay xe" chốt đi Hàn Quốc", chị Phương cho biết. Dù khá "choáng" vì bất ngờ nhưng hai vợ chồng chị vẫn "chiều" theo nguyện vọng của con. Về thắc mắc liệu 2 năm du học Hàn Quốc liệu có làm gián đoạn hoạt động nghệ thuật, bà mẹ này cho rằng có thể con vẫn nhận đóng quảng cáo, sáng tác, nghỉ hè sẽ về Việt Nam làm MV... nên sẽ không ảnh hưởng nhiều. Hơn 10 năm con hoạt động nghệ thuật, vợ chồng chị cố gắng thu xếp lịch trình để Bảo An không bị ảnh hưởng việc học. Bảo An luôn hồn nhiên đúng độ tuổi, không mắc "bệnh ngôi sao". Dù có nhiều thay đổi về hình ảnh để phù hợp với độ tuổi teen, Bảo An vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, cởi mở và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Ngoài âm nhạc, Bảo An cũng thích diễn xuất, dẫn chương trình và đã may mắn có cơ hội góp mặt trong nhiều phim ảnh ăn khách dù chưa qua trường lớp nào. Với Bảo An, đây là hướng đi mà trước đây cô chưa bao giờ ngờ tới. Nữ ca sĩ sinh năm 2006 cho biết cô hy vọng trong tương lai, mình sẽ trở thành một nghệ sĩ trẻ đa năng, cống hiến nhiều năng lượng tích cực cho khán giả.