Em bé Làng Nủ được xuất viện: "Con muốn về nhà, thắp hương bà và em"

Chiều 1/11, "em bé Làng Nủ", nạn nhân cuối cùng vụ lũ quét thôn Làng Nủ được xuất viện, sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Cô bé bị cuốn trôi 1km trong bùn đất đã hồi phục diệu kỳ. Cuộc chiến chỉ một phần sống mỏng manh Cô bé Mông Hoàng Thảo Ngọc (11 tuổi, người làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) được đội cứu hộ tìm thấy khi cơn lũ quét (hôm 10/9) xảy ra một giờ đồng hồ. Bé Ngọc trong những ngày nằm hồi sức, sự sống mong manh (Ảnh: T.Anh) Từ thời điểm được vớt lên trong dòng bùn đất đục ngầu, được đưa vào bệnh viện huyện, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhi vô cùng trầm trọng vì tình trạng sặc bùn đất trong phổi, đa chấn thương nghiêm trọng. Bé Ngọc rơi nước mắt vì nhớ bà, muốn về thắp hương cho bà và trở lại trường học với chúng bạn (Ảnh: Hồng Hải). "Rạng sáng ngày 11/9 bệnh nhi được chuyển đến Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hết sức nguy kịch, hôn mê sâu, tụt huyết áp. Từ đó, là quãng thời gian bệnh nhi bước vào cuộc chiến sinh tử, bởi tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, suy hô hấp nặng, tổn thương viêm phổi nặng (ARDS) do đuối nước và hít phải bùn đất... Những ngày dài các bác sĩ thót tim khi rửa phổi, dạ dày, đại tràng bệnh nhi ra nhiều đất đá, sự sống bệnh nhi "ngàn cân treo sợi tóc", PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin. Suốt 20 ngày nằm tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân hôn mê, phổi viêm trầm trọng, sự sống mong manh, nhưng các bác sĩ "còn nước còn tát", dù còn một cơ hội vẫn nỗ lực giành giật sự sống bệnh nhi từ tay tử thần. "Bệnh nhân liên tục được lọc máu, thở máy, thông khí nhân tạo, nội soi phế quản, dạ dày, đại tràng để lấy sạch đất đá, lấy dịch tìm vi khuẩn, xét nghiệm nấm, truyền kháng sinh, dinh dưỡng tĩnh mạch. Hai mẹ con bé Ngọc vui mừng vì sắp được trở lại thôn Làng Nủ (Ảnh: Hồng Hải). Ngày 18/9, tín hiệu mừng đầu tiên khi bệnh nhân dừng lọc máu, ngày 20/9 được rút ống nội khí quản, nhưng đến ngày 21/9, bé lại tiếp tục phải đặt lại ống nội khí quản do sốt cao, tình trạng viêm phổi vẫn tiến triển nặng", bác sĩ điều trị kể lại quá trình điều trị. Bệnh viện Bạch Mai không chỉ hội chẩn với chuyên gia nước ngoài, mà mời hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm đa chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai. Sau 2 tuần điều trị tối ưu bằng các phương pháp tiên tiến nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân được theo dõi sát sao từng thông số cận lâm sàng, từng biểu hiện lâm sàng để có những phác đồ, chiến lược và xử trí phù hợp với diễn biến bệnh. Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Ngày 29/9, bệnh nhân đã được cai thở máy và ngày 30/9 bệnh nhân đã cử động được tại giường, lúc này các bác sĩ mới thở phào, hi vọng về sự sống tốt đẹp cho bé sau này. Thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, trong suốt thời gian nằm viện, các y bác sĩ lúc nào cũng canh cánh nỗi lòng, làm sao để cứu được bé, để thôn Làng Nủ bớt đi một nỗi đau, khi mà thảm họa lũ quét gây quá nhiều hậu quả nặng nề cho thôn làng. "Bản thân gia đình bệnh nhi, có tới 4 người trong gia đình bị mất trong vụ lũ quét gồm bà ngoại, cậu và 2 người con của cậu. Chúng tôi đặt ra quyết tâm, còn một cơ hội dù mỏng manh cũng phải cố", PGS Cơ nói. Bệnh viện Bạch Mai đã mời hội chẩn chuyên gia Nhật, chuyên gia Pháp để hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng sau khi bệnh nhi tỉnh dậy. Đến ngày 9/10, bé Thảo Ngọc đã đi lại được, tiếp xúc tốt, thở khí phòng. Các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và biểu hiện lâm sàng cho thấy bệnh nhân đã phục hồi tốt. Trước buổi ra viện, cô bé thỏ thẻ nói lời cảm ơn các y bác sĩ đã điều trị, chăm sóc cho con suốt thời gian qua. "Con rất nhớ nhà. Con muốn về nhà để tiếp tục được đi học. Con muốn về nhà để thắp hương cho bà, cho em con. Một em của con vẫn chưa được tìm thấy", cô bé nhớ bà trào nước mắt. PGS Cơ cho biết, trong chiều nay, Bệnh viện sẽ có xe đưa bé và mẹ về thôn Làng Nủ. Các bác sĩ đã hướng dẫn chi tiết để mẹ về chăm bé tốt nhất. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm, thời điểm vào viện, bé không có bất cứ giấy tờ để có thể tra cứu được bảo hiểm y tế do đã bị bão lũ cuốn trôi hết, nhưng các cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp, tổng số tiền mà quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần 600 triệu đồng. Số tiền còn lại do Bệnh viện Bạch Mai và các nhà hảo tâm thông qua sự kết nối của Phòng Công tác xã hội giúp đỡ người bệnh và gia đình, trong đó có các chi phí về sinh hoạt của gia đình trong thời gian điều trị tại Bệnh viện. Bé Ngọc vui mừng chuẩn bị trở về nhà (Ảnh: Hồng Hải). Chị Hoàng Thị Dịp, mẹ bé Ngọc cho biết, 2 vợ chồng chị cũng quyết định trở về thôn Làng Nủ chăm con, tái thiết cuộc sống. Chị muốn giành nhiều thời gian hơn nữa cho con, bù đắp quãng thời gian anh chị đi làm thuê ở Hà Nội, không được ở gần con. "Nhớ những thời khắc con nằm ở ranh giới sinh tử, vợ chồng tôi chỉ biết òa khóc, cầu khấn phép màu. Các bác sĩ đã mang đến phép màu cho bé, giúp con tôi được sinh ra lần nữa", chị Dịp chia sẻ.