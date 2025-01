Nhận được lời mời quay clip quảng cáo xe máy, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Nguyễn Ngọc Bảo An rất lo lắng bởi chưa biết chạy xe máy. Cha mẹ Bảo An là anh Nguyễn Ngọc Long và chị Nguyễn Ái Phương phải vội vã tìm một khoảnh đất trống tập xe cho con. Bảo An tự tin chạy được xe máy nhưng đến khi ra phim trường, xe loạng choạng khiến cha mẹ cô và ê kíp làm phim xanh mặt. Họ phải linh hoạt đổi đoạn đường nhỏ, vắng để cô đỡ căng thẳng, lái mượt hơn. Qua từng vai diễn, từng ca khúc, từng trở ngại, thử thách, Bảo An luôn có cha mẹ bên cạnh, hỗ trợ, động viên.

Cô tiên tươi xinh bước ra từ Xúc xắc xúc xẻ

Từ 3 tuổi, bé Bảo An đã mê ca hát và đòi cha mẹ dẫn đi học hát. Năm 2011, video ca nhạc (MV) Xúc xắc xúc xẻ (tác giả: nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện) do Bảo An biểu diễn với chú ruột là đạo diễn kiêm diễn viên Phi Long thu hút hàng trăm triệu lượt xem (view) trên YouTube, đánh dấu bước chân vào nghề của Ruby Bảo An ở tuổi lên 5 khiến cha mẹ cô bất ngờ.

Đang bán sách, kinh doanh cà phê, chị Ái Phương đã trở thành người quản lý “ca sĩ con” với lịch diễn đa dạng: đi hát, đóng phim, kịch, múa, dẫn chương trình, làm truyền hình thực tế… Với anh Ngọc Long, nghề tay trái là chở “ca sĩ con” đi sô dường như lấn át cả nghề tay phải là kinh doanh mỹ phẩm.

Bé Bảo An trong MV "Xúc xắc xúc xẻ" nằm lòng nhiều thế hệ thiếu nhi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Khi được hỏi “cái bóng quá lớn của chính mình ở tuổi mầm non có gây áp lực cho em ở hiện tại không”, ca sĩ Bảo An tươi cười: “Em cảm ơn khán giả đã yêu mến và ủng hộ em từ khi em còn rất nhỏ. Hy vọng phiên bản Bảo An ở tuổi trưởng thành luôn khát khao sáng tạo nghệ thuật cũng sẽ tiếp tục nhận được tình yêu thương của khán giả”.

Bảo An cho biết, mỗi khi đi qua trường mầm non, công viên, khu vui chơi, nghe phát những bài ca thiếu nhi do mình biểu diễn, em vừa vui, vừa ngại. Vui vì nhiều khán giả vẫn không lãng quên cô bé Xúc xắc xúc xẻ, bé Chút Chít… của mười mấy năm về trước và ngại vì “sao mà hồi nhỏ mình giống sóc chuột dữ vậy ta”.

Ca sĩ Bảo An bên cạnh cha - người chạy xe ôm miễn phí của cô - Ảnh do gia đình chụp năm 2018

Đồng hành với con gái trên từng... centimet, chị Ái Phương đo lường được sự trưởng thành và chững chạc của con qua từng ngày. Từ tuổi 17, Bảo An đã có gu ăn mặc riêng, đã biết chê trang phục mẹ chọn. Cô bắt đầu tự lo phục trang, đạo cụ, tự trang điểm, tự lên ý tưởng và quay hình với những clip quảng cáo đơn giản.

Dù có khi phải mang theo vở để tranh thủ học bài, làm bài tại phim trường, Bảo An vẫn học tốt, luôn được nhận học bổng và hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành quản trị kinh doanh Trường đại học Ngoại thương TPHCM.

Nhiều lần, chị Ái Phương ứa nước mắt với những cảnh quay khó, diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp, kịch bản mới trao tay mà con diễn “một phát ăn ngay”, làm cả ê kíp sụt sùi. Các cô chú gạo cội chưa kịp “hỗ trợ cho dễ khóc” mà con đã vào vai quá ngọt.

Nhìn con rành rẽ, thuần thục trong cảnh quay gói bánh chưng ngày tết ở TPHCM, vót lá dừa đan rổ rá ở miền Tây hay gồng mình trong chiếc áo dài mỏng giữa tiết trời giá lạnh trong một chương trình thi ở Hà Nội, chị Ái Phương thầm nhủ: “Cô bé ngày nào nay đã lớn thật rồi”.

Ca sĩ – diễn viên Bảo An tự tin diện áo dài du xuân - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị cảm nhận được sự nồng ấm, nhiệt thành từ trái tim của con khi lặn lội về vùng sâu vùng xa, đi xuồng, lội ruộng đến với những nông dân nghèo, trước là để thực hiện chương trình, sau là tìm hiểu và thấu cảm cuộc sống còn thiếu trước hụt sau của họ.

“Với số tiền cát xê của mình, con âm thầm chia sẻ, giúp đỡ bà con khó khăn, gặp thiên tai, bệnh nhân nghèo. Con cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị giải cứu chó mèo. Con rất mau nước mắt, nhìn thấy ai khổ là thương, mà thương thì không chịu nổi, phải giúp ngay” - chị Ái Phương kể.

Sẽ trình diễn những ca khúc tự sáng tác

Giàu lòng trắc ẩn, mau nước mắt với người đời nhưng cô ca sĩ trẻ lại đặc biệt khắt khe với bản thân, nhất là về nghệ thuật. Sáng tác ca khúc từ năm học lớp Tám, đến nay đã có hàng chục tác phẩm nhưng Ruby Bảo An lại trình làng rất nhỏ giọt: Này cậu là thanh xuân của tớ (năm 2019), Không thể quay lại, Trái tim nàng Kim Ngưu (năm 2022), Tình đầu (năm 2024)…

Cô bé Chút Chít phiên bản tuổi 19 cho biết: “Em càng sáng tác thì càng khó tính, càng khắt khe với chính mình. Em đòi hỏi tác phẩm phải chỉn chu hơn, đột phá hơn, lột tả được khát vọng của mình hơn. Việc hòa âm, phối khí cũng phải kỹ, thể hiện ca khúc phải giàu cảm xúc, ý tưởng phải độc lạ, cảnh quay phải đặc sắc. Nhiều “phải” quá nên em lần lữa, chưa dám “xuất xưởng” các ca khúc của mình”.

Ca sĩ, diễn viên Bảo An và anh Ngọc Long - cha cô - cùng góp mặt trong một chương trình giới thiệu, tư vấn tuyển sinh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ nhỏ, trí tưởng tượng của Bảo An được thỏa sức bay bổng khi đọc truyện thiếu nhi do cha mẹ kinh doanh hiệu sách. Cô cũng đọc rất nhiều truyện ngôn tình, tiểu thuyết.

Khi cha mẹ kinh doanh quán cà phê, Bảo An mặc sức trổ tài pha trộn nguyên liệu này nọ vào nhau để tạo ra thức uống mới không đụng hàng.

Về kế hoạch tương lai, Bảo An “bật mí”: “Em ước mơ có thể sáng tác những ca khúc mình thích, bộc lộ những gì em thấy và nghĩ cũng như trình diễn những ca khúc tự sáng tác. Tuy nhiên, em luôn xác định việc học là quan trọng nhất. Chương trình học khá nặng vì học hoàn toàn bằng tiếng Anh và em còn phải học tiếng Hàn, tiếng Trung. Bên cạnh yêu thích nghệ thuật, em còn thích kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực mỹ phẩm”.

Được hỏi trước đây từng thử sức kinh doanh chưa, Bảo An bẽn lẽn cho biết, hồi nhỏ có tự làm xì lam bán, lời được vài ngàn đồng mà vui ơi là vui.

Nét đẹp tinh khôi của "cô tiên" Ruby Bảo An - Ảnh do nhân vật cung cấp

Với các bạn trẻ đam mê nghệ thuật, Bảo An nhắn gửi: “Các bạn hãy tự tin, thỏa sức với đam mê. Đừng ngại giới thiệu tác phẩm của mình lên mạng xã hội. Khi chưa có nơi nào để trình diễn thì các bạn hãy từng ngày nuôi dưỡng đam mê bằng việc học hát (như Bảo An đã nhiều năm theo học ở thầy Đức Trí), tham gia môi trường nghệ thuật, các câu lạc bộ, học nhiều môn thể thao, không ngừng trải nghiệm để tích lũy. Khi cơ hội đến, bạn sẽ đáp ứng ngay ca khúc ấy, vai diễn ấy mà không non nớt, không bị tuổi đời, tuổi nghề cản bước. Hãy tích cực, kiên nhẫn vun đắp kỹ năng và tình yêu nghệ thuật, rồi phụ huynh sẽ tin tưởng vào con đường mình chọn”.

Tết về, nhớ ngoại quá ngoại ơi

Một vài cái tết, gia đình em được đi du lịch nước ngoài, tham quan các tỉnh lân cận, đa số là quây quần đại gia đình. Nhớ tết năm nào, cả nhà đi chơi biển Vũng Tàu, được dắt theo cả con chó tên Ổi, nó thật ngoan và chuyến đi quá vui. Giờ Ổi có thêm em là Gold nhưng chưa có cơ hội được du lịch tết cùng nhau. Hằng năm, mẹ thường mở tour cho cả nhà du xuân ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để ngắm hoa, chụp ảnh. Em rất hiếm khi nhận sô diễn 3 ngày tết. Tết là cơ hội tuyệt vời và hiếm hoi để em được nghỉ ngơi, thư giãn và được ăn bữa cơm đầu năm với ông bà.





Ca sĩ Bảo An gói bánh chưng tết nguyên đán Ất Tỵ - 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp







Nội ngoại em đều ở TPHCM nên dịp tết, nhà em không chở nhau về quê. Tết đến, em lại nhớ bà ngoại. Bà luôn là người lì xì cho em nhiều nhất. Bà rất khéo tay, thường đan móc len nón, áo để tặng em và các cháu khác. Có chuyện buồn vui trong lớp học hay đi diễn, cứ một vài tuần về thăm, em lại thủ thỉ với bà. Dù đã qua đời trong đại dịch COVID-19 nhưng bà luôn sống mãi trong nỗi nhớ của em và đại gia đình, nhất là mỗi độ xuân về, cả nhà tụ họp đủ mặt, diện áo hoa và chúc tết, lì xì.

Nguyễn Ngọc Bảo An



Tô Diệu Hiền