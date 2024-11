Elon Musk tham vọng lên sao Hỏa sau 2 năm nữa

Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX, tuyên bố ý định gửi 5 tàu không người lái tới sao Hỏa, tận dụng cơ hội phóng sẽ mở vào năm 2025. Hiếm có nhân vật nào của công chúng gây nhiều sức hút cùng những tranh cãi như Elon Musk, người sáng lập SpaceX. Những tuyên bố khác thường, đời sống cá nhân xa hoa và sở thích chính trị mang lại cho ông loại khí chất giống như nhân vật phản diện trong các bộ phim James Bond, quyết tâm chinh phục - và có lẽ là hủy diệt - thế giới. Dù xuất hiện với hình ảnh nào, không thể che giấu một khía cạnh khác của Musk, đó là một kỹ sư xuất sắc và có tầm nhìn xa. Từ những ý tưởng mang tính cách mạng hay khả năng tuyển dụng những kỹ thuật viên giỏi nhất của ông, sự thật là chỉ trong vài năm, các công ty của Musk (Tesla, SpaceX) đại diện cho cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực riêng; trong khi công ty khác (Neuralink) duy trì tiềm năng cách mạng như vậy trong tương lai. Elon Musk muốn chinh phục sao Hỏa sau 2 năm nữa. Ảnh: Getty Images Đừng quên rằng cá nhân ông chính là người kiên quyết thực hiện một số khái niệm xuất sắc, như tên lửa có thể thu hồi hoặc kỹ thuật “săn” nó trên không để tái sử dụng. Musk nổi tiếng với những tuyên bố và dự đoán mang tính đột phá. Thực tế chỉ ra rằng nhiều điều đã trở thành sự thật, mặc dù có độ trễ đáng kể so với những dự đoán lạc quan của ông. Bây giờ Musk vừa công bố ý định gửi không chỉ một mà là 5 tàu vũ trụ không người lái lên sao Hỏa, tận dụng cơ hội phóng sẽ mở vào năm 2025. Mục tiêu hàng đầu của Musk là phóng siêu tên lửa trong khoảng thời gian không phải vài tuần hay vài ngày mà là vài giờ. Đó là lý do tại sao giai đoạn đầu tiên của tên lửa được chụp lại trong cùng một tháp mà nó cất cánh (dùng cánh tay robot để chụp lại tầng đẩy tên lửa, khi tầng này tách khỏi tên lửa và rơi xuống, nhằm tái sử dụng): để có thể nhanh chóng đặt nó lên bệ phóng, kiểm tra tình trạng động cơ, thay thế những động cơ bị hư hỏng, gắn giai đoạn thứ hai, tiếp nhiên liệu và khởi động lại. Tốc độ như vậy có thể được duy trì? Không phải hôm nay, vì giai đoạn đầu tiên (siêu tên lửa Super Heavy) vẫn đang được thử nghiệm (được thực hiện tháng trước), nhưng hai năm nữa, đó dường như không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Ở Boca Chica đã có hai tháp phóng, dù tháp thứ hai vẫn chưa được khánh thành. Một phần tháp thứ ba đã được dựng lên trên đoạn đường nối 39A tại Trung tâm Kennedy. Khi cả ba đều hoạt động, về mặt lý thuyết, SpaceX có thể phóng ba siêu tên lửa gần như đồng thời. Super Heavy có thể thu hồi được và mỗi nhiệm vụ kéo dài chưa đầy 15 phút, khiến nó phải đẩy tải trọng của mình lên độ cao khoảng 70 km, phanh lại và quay trở lại căn cứ. Vì vậy, sẽ đủ để SpaceX có một đội gồm ba bệ phóng, mỗi bệ phóng một chiếc. Có lẽ hai hoặc ba bệ nữa để đề phòng. Ngày nay, SpaceX sản xuất động cơ với tốc độ một động cơ mỗi ngày. Với sự ra mắt sắp tới của một mẫu máy mới sử dụng rộng rãi công nghệ in 3D, họ có thể tăng gấp đôi con số đó. Tại sao lại có sự ra mắt điên cuồng này? Bởi vì giai đoạn thứ hai của tên lửa, bao gồm Starship (chính là con tàu có người lái) chỉ có nhiên liệu để đi vào quỹ đạo Trái đất. Các sứ mệnh tới Mặt trăng hoặc Sao Hỏa trong tương lai sẽ yêu cầu tiếp tế khí metan và oxy trong chuyến bay. Một hoạt động quan trọng khác chưa bao giờ được thử nghiệm. SpaceX thử nghiệm thu hồi tên lửa đẩy thành công, với hàng nghìn chi tiết trong thao tác của cánh tay robot Để làm được điều này, các kỹ sư của SpaceX dự định sử dụng một đội tàu chở dầu tự động cập bến tàu chính để nạp đầy bình càng nhanh càng tốt, tránh tổn thất do bốc hơi nhiều nhất có thể. Mỗi chuyến đi liên hành tinh sẽ cần từ 6 đến 12 chuyên cơ chở hàng. Tất nhiên, điểm nghẽn có thể nằm ở việc cung cấp hàng nghìn lít khí metan và oxy cần thiết để duy trì tốc độ phóng ổn định. Ngày nay, “trang trại xe tăng” liền kề với tháp phóng chỉ đủ để lấp đầy một tên lửa, không đủ để dùng cho nhiều tên lửa liên tiếp. Cả Boca Chica và Kennedy đều nằm trên bờ biển nên có người đã đề xuất xây một cầu phao và một đường ống dẫn khí nhỏ để nhiên liệu đến các tàu LNG lớn. Về nguyên tắc, các tàu chở hàng trên quỹ đạo cũng sẽ có thể thu hồi được, điều này có nghĩa là cung cấp cho chúng khả năng bảo vệ chống lại sức nóng khi quay trở lại. Mỗi chiếc chỉ mang theo 6 động cơ, có thể đáng để sử dụng lại; mặc dù chúng không gây ra chi phí quá lớn và nếu thời gian ngắn, Musk có thể chọn cách tiêu hủy chúng sau khi giao nhiên liệu. Đây không phải là lần đầu tiên: Trong lần phóng Europa Clipper đòi hỏi tốc độ thoát cao gần đây, SpaceX đã quyết định mất 3 thân tên lửa để vắt kiệt từng giọt nhiên liệu cuối cùng ra khỏi chúng. Dù thế nào đi nữa, sau thành công của việc thử nghiệm thu hồi tên lửa, rất có thể những nỗ lực tiếp theo của các kỹ thuật viên SpaceX sẽ hướng tới thao tác tiếp tế rất phức tạp trong không gian. Ngoài kế hoạch khám phá sao Hỏa, sự thật là hoạt động này sẽ rất cần thiết để gửi lên Mặt trăng tàu đổ bộ đã được ký hợp đồng với NASA trong chương trình Artemis. Sao Hỏa và Mặt trăng, cả hai đang chờ Musk!