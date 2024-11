Elon Musk làm khu phức hợp gia đình gồm 3 biệt thự liền kề, 11 người con, 3 vợ cũ có thể đến ở

Chia sẻ những tháng gần đây, Musk hình dung ra cảnh khu phức hợp 3 biệt thự sẽ đón 3 người vợ, 11 đứa con của mình. Trên con phố yên tĩnh rợp bóng cây với những bất động sản trị giá hàng triệu USD, có một ngôi nhà nổi bật: dinh thự rộng 14.400 foot vuông mà Elon Musk, 53 tuổi, dự tính biến thành khu phức hợp gia đình khác thường. Chia sẻ những tháng gần đây, Musk hình dung ra cảnh các con của mình (ít nhất là 11 đứa) cùng 2 trong số 3 bà mẹ của chúng sẽ sống tại những bất động sản liền kề. Bọn trẻ sẽ có thể trở thành một phần cuộc sống của nhau, trong khi Musk dễ dàng sắp xếp thời gian bên chúng. Ngay phía sau biệt thự là một dinh thự khác với 6 phòng ngủ. Tổng giá trị của cả 2 bất động sản rơi vào khoảng 35 triệu USD. Khi ở Austin, Musk thường ở tại một dinh thự thứ ba cách đó khoảng 10 phút đi bộ. Như vậy, 3 biệt thự, 3 bà mẹ, 11 đứa con và 1 người cha tỷ phú bí ẩn. Ám ảnh về tỷ lệ sinh giảm thậm chí còn đang thôi thúc Musk ‘phình to’ thêm gia đình vốn không bình thường của mình. “Tôi đang làm hết sức để đối đầu với khủng hoảng dân số. Tỷ lệ sinh giảm là mối nguy hiểm lớn nhất mà nền văn minh phải đối mặt cho đến nay. Hãy nhớ lấy lời tôi nói, đây chính là sự thật đáng buồn. Tôi hi vọng các bạn có một gia đình thật lớn và tôi xin gửi lời chúc mừng tới những người đang có gia đình lớn như tôi”, Musk tự hào nói. Là người ủng hộ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Musk đặt niềm tin vào việc tăng trưởng dân số thế giới. Ông thậm chí còn tặng tinh trùng của mình cho bạn bè và người quen, bao gồm cựu ứng cử viên phó tổng thống Nicole Shanahan. Trong suốt 2 năm, Musk ngày càng ám ảnh về những gì ông coi là mối đe dọa. Ông tin rằng sự sụp đổ dân số toàn cầu sắp xảy ra và xóa sổ nhân loại. Theo các nhà nhân khẩu học, viễn cảnh tận thế đó là không thể xảy ra, song vị tỷ phú vẫn khuyến khích các fan sinh càng nhiều con càng tốt. “Sinh con nên được coi là trường hợp khẩn cấp quốc gia”, ông Musk đăng vào tháng 6. Hiện tại, Musk đang sống tại Pennsylvania, đắm chìm trong chiến dịch tranh cử tổng thống và chi hàng chục triệu USD tài trợ cho các hoạt động vận động bỏ phiếu của ông Trump. Chiến thắng của Trump có thể khiến Musk trở thành công dân tư nhân quyền lực nhất đất nước. Một công dân đau đáu tạo nên một khu phức hợp gia đình. Một trong những bà mẹ, Shivon Zilis, giám đốc điều hành Neuralink, công ty khởi nghiệp về công nghệ não của Musk, đã chuyển đến dinh thự cùng với các con. Claire Boucher, nhạc sĩ được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Grimes, cho đến nay vẫn tránh xa chồng cũ. Quan điểm của Musk có vẻ giống với quan điểm của cha mình, Errol Musk. Người đàn ông này, 78 tuổi, có tới 7 người con với 3 người phụ nữ. “Bạn nuôi ngựa”, Errol Musk nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9. “Con người cũng vậy. Nếu bạn có một người cha tốt và một người mẹ tốt, bạn sẽ có những đứa con đặc biệt. Nếu bạn không có con, tôi cảm thấy rất tiếc cho bạn”. Trước đó, vào năm 2021, không lâu sau khi chuyển từ California đến Texas, Musk đã ẩn danh quyên góp 10 triệu USD cho Đại học Texas ở Austin. Đây là khoản quyên góp lớn nhất từ trước đến nay của Musk dành cho giáo dục, nhằm giúp thành lập một nhóm nghiên cứu mang tên Sáng kiến An sinh Dân số (Population Wellbeing Initiative - PWI) với sứ mệnh thực hiện các nghiên cứu định lượng về khoa học xã hội. Mục đích cuối cùng được cho là hợp pháp hóa quan điểm “tỷ lệ sinh thấp là mối đe dọa đối với sự hưng thịnh lâu dài”. Nhiều chuyên gia cho rằng Musk đã sử dụng mạng xã hội triệt để để khuếch đại chủ nghĩa sinh sản. Vị tỷ phú luôn nhấn mạnh tốc độ suy giảm dân số ngày càng tệ hơn và vì vậy, chính ông cũng đang chạy đua để…đẻ con thật nhiều. “Hãy nhìn vào những con số. Nếu mọi người không đẻ nhiều hơn, văn minh nhân loại sẽ sụp đổ”, Musk cảnh báo. “Nhiều người cho rằng thế giới đang có quá nhiều dân. Theo tôi, điều đó đang hoàn toàn ngược lại. Hãy nhìn vào những con số thực tế hiện nay, nếu mọi người không sinh con nhiều hơn, nền văn minh của chúng ta sẽ sụp đổ. Hãy ghi nhớ lời nói này của tôi. Nền tảng của nền kinh tế là lao động. Không có đủ người lao động, kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đang không có đủ người”. Elon Musk không phải tỷ phú duy nhất lo lắng khi tỷ lệ sinh không ngừng giảm sút. Jack Ma, Chủ tịch tập đoàn Alibaba, đồng ý rằng mọi người cần phải sinh nhiều con hơn. “KPI đầu tiên của hôn nhân là phải có kết quả, phải có sản phẩm. Sản phẩm là gì? Chính là con cái”, Jack Ma nói. “Kết hôn không nhằm mục đích tích lũy tài sản, không phải mua nhà, mua xe mà là để cùng nhau sinh con. Hãy sinh thêm con!”. Theo: The NY Times, Business Insider