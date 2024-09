Elon Musk khuất phục trước Brazil

Mạng xã hội X của Elon Musk đồng ý bổ nhiệm một đại diện pháp lý tại Brazil, đóng tiền phạt và gỡ bỏ các tài khoản theo lệnh của tòa án. Mạng xã hội X đã tuân thủ một trong những yêu cầu quan trọng của tòa án tối cao Brazil, khi bổ nhiệm một đại diện pháp lý trong nước. Hãng cũng đóng số tiền phạt khổng lồ và gỡ bỏ các tài khoản mà tòa án ra lệnh xử lý, do đe dọa nền dân chủ, theo New York Times. Tuy nhiên, cuộc chiến dường như chưa ngã ngũ. Tòa án tối cao cho biết, X vẫn chưa nộp tài liệu phù hợp cho thấy đã bổ nhiệm Rachel de Oliveira Conceicao làm đại diện pháp lý. X được cho 5 ngày để trình tài liệu hợp pháp. Mạng xã hội X của Elon Musk đang bị chặn tại Brazil. Ảnh: Nurphoto Từ tháng 4, Elon Musk liên tục đối đầu với thẩm phán tòa án tối cao Alexandre de Moraes, sau khi ông ra lệnh X gỡ bỏ hơn 100 tài khoản. Đến giữa tháng 8, Musk đóng cửa các văn phòng của X tại Brazil, khiến nền tảng không có đại diện pháp lý trong nước. Theo luật pháp Brazil, doanh nghiệp nếu muốn hoạt động ở đây cần phải có người đại diện. Vì vậy, thẩm phán de Moraes đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet và di động chặn truy cập X. Musk dùng X để công kích Moraes. Tuần trước, X xuất hiện trở lại tại Brazil sau một bản cập nhật phần mềm mà nền tảng cho là đã vô tình khôi phục dịch vụ tạm thời đối với người dùng Brazil. Tuy nhiên, thẩm phán Moraes gọi đây là hành vi phạm pháp luật và phạt 5 triệu reals (680.000 bảng Anh) với X, chưa kể 18,3 triệu reals (2,5 triệu bảng Anh) tiền phạt trước đó. Musk phản đối các lệnh gỡ bỏ bài viết và tài khoản tại Brazil và Australia, song lại không gay gắt như vậy tại các nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, theo The Guardian. Thị trường 200 triệu dân Brazil là điểm đến hấp dẫn với các mạng xã hội như X. Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của Musk, cũng bị vướng vào tranh chấp với nhà chức trách Brazil. Moraes đã đóng băng các tài sản của công ty vì từ chối thi hành lệnh cấm X. Ngày 4/9, Starlink cho biết, sẽ tuân thủ yêu cầu của tòa án. (Theo The Guardian)