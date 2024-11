Elon Musk gọi Cardi B là con rối

Cardi B nổi giận sau khi bị tỷ phú Elon Musk gọi là con rối, liên quan đến sự cố máy nhắc chữ gặp vấn đề tại cuộc vận động tranh cử của bà Kamala Harris vào đầu tháng 11. Ngày 3/11, Cardi B chỉ trích Elon Musk trên trang cá nhân: “Tôi không phải là con rối, Elon. Tôi là con gái của hai bậc cha mẹ nhập cư đã phải làm việc quần quật để nuôi tôi. Tôi là sản phẩm của phúc lợi xã hội. Tôi là sản phẩm của Mục 8 (ý chỉ mục 8 Đạo luật Nhà ở năm 1937, quy định về cung cấp hỗ trợ nhà ở cho thuê cho các hộ gia đình có thu nhập thấp ở Mỹ). Tôi là sản phẩm của sự nghèo đói, là sản phẩm của những gì xảy ra khi hệ thống được thiết lập chống lại bạn. Nhưng ông không biết gì về điều đó. Ông không biết một điều gì về cuộc đấu tranh của người Mỹ”.

Cardi B tức giận vì bị Elon Musk gọi là con rối sau khi gặp sự cố tại buổi vận động tranh cử của bà Harris. Động thái mới của nữ rapper sinh năm 1992 là để đáp trả việc tỷ phú 7X chế giễu cô trên mạng xã hội. Rạng sáng 3/11, ông chủ Tesla chia sẻ lại bài đăng của một tài khoản tích xanh trên X, có nội dung chê trách Cardi B không thể phát biểu nếu không có văn bản chuẩn bị sẵn tại cuộc vận động tranh cử của bà Kamala. “Một con rối khác không thể nói nếu không được mớm lời. Chiến dịch Kamala không có tính xác thực hoặc sự đồng cảm thực sự”, Elon Musk bình luận. Vào ngày 1/11, Cardi B tham dự sự kiện vận động tranh cử của bà Harris ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Ngay khi chủ nhân hit I Like It chuẩn bị bắt đầu bài phát biểu, máy nhắc chữ bị lỗi kỹ thuật. Sự cố khiến Cardi B bối rối, không thể nói gì ngoài “chữa cháy” với đám đông: “Một giây thôi, các bạn. Một giây thôi. Xin lỗi các bạn, tôi hơi lo lắng! Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này cả cuộc đời mình”. Sau cùng, máy nhắc chữ không thể hoạt động trở lại và Cardi B phát biểu với chiếc điện thoại trên tay. Trên mạng xã hội, ngôi sao âm nhạc bị không ít khán giả chê cười vì không biết phải nói gì. Đối với một số người, thái độ lúng túng của Cardi B cho thấy cô ủng hộ bà Kamala Harris theo phong trào, chứ không nhận thức được giá trị cốt lõi của Phó Tổng thống Mỹ.

Nhận xét của ông Elon Musk về Cardi B nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Ngay cả dưới bài đăng đáp trả Elon Musk, Cardi B phải nhận vô số bình luận phản đối cô và đồng tình với nam tỷ phú. "Cardi, Elon không coi thường công sức và xuất thân của bạn. Anh ấy chỉ nói về việc những người nổi tiếng đang ủng hộ Kamala mà thậm chí không biết bà ấy là ai và bà ấy đại diện cho điều gì. Do đó, ông phải đưa vụ bê bối máy nhắc chữ này ra, vì nếu thực sự muốn ủng hộ ai đó, không lý nào lại không thể nói bất cứ điều gì nếu không có máy nhắc chữ. Không ai như vậy cả", một người dùng mạng viết. Ngoài ra, có người nghi ngờ Cardi B nhận tiền cho lần xuất hiện trước công chúng. Một số khác nhắc lại quá khứ làm vũ nữ thoát y của cô, đồng thời lên án việc cô thừa nhận chuốc thuốc và cướp tiền những khách hàng nam trong câu lạc bộ đêm. Tuy nhiên, một số ý kiến bênh vực Cardi B. Họ tuyên bố phải dùng đến máy nhắc chữ hay điện thoại để hoàn thành bài phát biểu không có nghĩa những lời đó không xuất phát từ trái tim, bởi không phải ai cũng có kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Theo Tiền Phong