Elon Musk: Đăng bài kèm link trên mạng xã hội là ‘lười suy nghĩ’

Elon Musk xác nhận mạng xã hội X của ông sẽ 'bóp' lượt tiếp cận của các bài viết từ người dùng chứa liên kết dẫn đến website bên ngoài. Hôm 25/11, Paul Graham – người dùng có gần 2 triệu người theo dõi trên X – chỉ trích “lỗi lầm lớn nhất của Twitter” là “giảm ưu tiên các tweet chứa liên kết”. Bên dưới phần bình luận, Elon Musk gợi ý: “Chỉ cần viết mô tả trong bài đăng chính rồi đặt liên kết ở phần phản hồi. Nó sẽ chặn đứng việc lười suy nghĩ”. Elon Musk nói việc đăng bài viết kèm liên kết trên mạng xã hội là "lười suy nghĩ". Ảnh: X Ý kiến của Musk nhất quán với hướng dẫn trước đây của X, đó là khuyến khích người dùng đăng nội dung gốc, như video và bài báo, trực tiếp lên nền tảng thay vì đăng liên kết dẫn đến các website bên thứ ba. Dù mục đích của việc này là tăng mức độ tương tác của người dùng trong hệ sinh thái X, giữ chân họ trên nền tảng, nó cũng cho thấy Musk đang sử dụng quyền lực của mình để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, trang tin Mediate nhận định. Thông tin cũng xuất hiện giữa lúc các tờ báo và nhà vận động tự do ngôn luận, đặc biệt tại châu Âu, lên tiếng quan ngại và thực hiện hành động pháp lý chống lại X, cáo buộc mạng xã hội tạo điều kiện cho thông tin sai sự thật, quảng bá nội dung độc hại. Làn sóng phản đối trở nên căng thẳng sau khi tờ The Guardian thông báo rút khỏi X vì môi trường thông tin “độc hại” và chỉ trích sự ảnh hưởng của Musk. Phân tích tháng 8/2023 của Washington Post cho thấy, X áp đặt các hạn chế đối với liên kết dẫn đến các nền tảng đối thủ như Facebook, Bluesky, Substack cũng như các trang tin như New York Times; chúng giảm lưu lượng đến website mục tiêu và có thể giảm doanh thu quảng cáo của họ. (Theo mediaite)