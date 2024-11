Elon Musk, ‘buôn vua lãi cả thiên hạ’

Từ ủng hộ Đảng Dân chủ, Elon Musk ‘quay ngoắt’ sang ủng hộ ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Quyết định cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của ‘kẻ buôn vua’. Một tuần sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, vào ngày 12/11, Musk được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng trong chính quyền mới, mở ra một mối quan hệ đặc biệt giữa ông và Tổng thống Trump. Tài sản của người giàu nhất thế giới cũng tăng thêm hơn 80 tỷ USD. Tổng thống đắc cử Donald Trump (cà vạt đỏ) chia sẻ bức ảnh dùng bữa với Elon Musk (áo nâu). Ảnh: X Từ một người ủng hộ Đảng Dân chủ, Musk đã chuyển hướng sang ủng hộ ứng cử viên Trump của Đảng Cộng hòa, điều này không chỉ làm thay đổi quan điểm chính trị của ông mà còn mang lại những lợi ích tài chính và quyền lực đáng kể. "Kẻ buôn vua" Musk không chỉ kiếm lời từ các chiến lược đầu tư khôn ngoan, mà còn biết tận dụng mối quan hệ chính trị để thúc đẩy các doanh nghiệp của mình. Công khai ủng hộ Đảng Dân chủ Trước bầu cử Mỹ 2024, Musk luôn được biết đến như một người công khai ủng hộ Đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, Musk tuyên bố ủng hộ Hillary Clinton, ứng viên Đảng Dân chủ và là một trong những nhà tài trợ lớn cho chiến dịch của Clinton tại California. Theo Bloomberg, Musk còn nằm trong danh sách các nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, thể hiện cam kết của ông đối với Đảng Dân chủ trong thời điểm đó. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Musk công khai bỏ phiếu cho ứng cử viên Joe Biden, dù trước đó từng bày tỏ những bất đồng với một số chính sách của Đảng Dân chủ. Musk không chỉ ủng hộ các ứng viên của Đảng Dân chủ mà còn tài trợ cho các chiến dịch và tổ chức liên quan đến đảng này. Ông cũng được biết đến là một trong những người thúc đẩy các sáng kiến về biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo và công nghệ sạch, những vấn đề vốn được Đảng Dân chủ đặc biệt quan tâm và thường xuyên đưa vào chương trình nghị sự. Trong thời gian Tổng thống Barack Obama đương nhiệm, Musk và Tesla được hưởng lợi từ các chính sách khuyến khích năng lượng sạch và phát triển xe điện. Chính quyền Obama đã thúc đẩy các khoản trợ cấp và chính sách ưu đãi cho các công ty như Tesla, giúp Musk xây dựng và phát triển Tesla như một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường ô tô điện. Quan hệ căng thẳng với ông Trump Quan hệ giữa Musk và Donald Trump không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong suốt thời gian ông Trump cầm quyền, Musk đã chỉ trích một số chính sách của chính quyền này, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường. Một trong những sự kiện đáng chú ý là khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu vào năm 2017. Nhằm thể hiện sự phản đối, Musk đã rời bỏ các hội đồng tư vấn của chính quyền Trump, gia tăng sự căng thẳng giữa hai người. Thêm vào đó, trong năm 2022, ông Trump công kích Musk trên mạng xã hội, cho rằng Musk từng đến Nhà Trắng để xin trợ cấp cho các dự án của Tesla và thậm chí lên tiếng chế nhạo ông. Musk đáp trả, nói rằng Trump đã quá già để tranh cử vào năm 2024. Elon Musk từng "chê" ông Donald Trump quá già để trở thành tổng thống. Ảnh: X Nhìn chung, trong giai đoạn trước năm 2020, Musk là một người ủng hộ mạnh mẽ Đảng Dân chủ, cả trong hành động chính trị lẫn tài trợ. Sự ủng hộ của tỷ phú đối với Đảng Dân chủ phản ánh quan điểm của ông về các vấn đề xã hội, môi trường và công nghệ, đồng thời cũng cho thấy ông đã tận dụng mối quan hệ với chính quyền để đẩy mạnh sự phát triển của các công ty riêng như Tesla. Chuyển hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021. Chính sách của Tổng thống, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến Liên đoàn Công nhân Ô tô (UAW) và các quy định mới đối với các công ty công nghệ, khiến Musk và nhiều nhà đầu tư khác cảm thấy khó chịu. Musk chỉ trích chính quyền Biden, cho rằng các quy định mới gây khó khăn cho các công ty công nghệ và xe điện như Tesla. Một trong những tuyên bố nổi bật của Musk là việc ông cho rằng Biden là "con rối" của UAW, vì những yêu cầu về lương và phúc lợi của công nhân mà Musk cho là bất hợp lý. Với sự bất mãn này, Musk bắt đầu chuyển hướng sang ủng hộ ứng cử viên Trump trong chiến dịch bầu cử 2024. Ông tin rằng, ông Trump, với tư cách là một doanh nhân, sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty công nghệ và giảm bớt các quy định cản trở sự phát triển của Tesla và SpaceX. Ngày 14/7, trên tài khoản X, Musk tuyên bố “hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Trump” và chúc ông sớm bình phục sau vụ ám sát hụt tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Ảnh: X Musk không chỉ ủng hộ Trump bằng lời nói mà còn bằng tiền bạc. Theo các báo cáo, Musk đã quyên góp ít nhất 130 triệu USD cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa và ủng hộ các chiến dịch bầu cử tại các bang dao động. Ông cũng dùng mạng xã hội X mà mình mua lại năm 2022 để liên tục thể hiện ủng hộ với Trump, trong khi thường xuyên phát tán thông tin sai sự thật về Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như các vấn đề như nhập cư, gian lận phiếu bầu. Ông Trump không tiếc những “lời có cánh” dành cho Musk. Khi tranh cử tại York, Pennsylvania, ông khen ngợi tư duy đổi mới sáng tạo và trí thông minh của CEO Tesla, gợi ý một chân cố vấn quan trọng hay thậm chí gia nhập nội các nếu ông tái đắc cử. Buôn vua lãi cả thiên hạ Sau chiến thắng của ông Trump, Musk đã thu được những lợi ích tài chính rõ ràng. Chỉ sau một đêm, cổ phiếu của Tesla tăng vọt, đẩy giá trị thị trường của công ty lên hơn 1 nghìn tỷ USD và giúp tài sản ròng của Musk tăng thêm hàng chục tỷ USD. Trong khi chỉ cần chi hơn 100 triệu USD, ông chủ Tesla đã thu về lợi nhuận lớn, minh chứng rõ ràng cho câu nói "không gì lãi bằng buôn vua". Tuy nhiên, lợi ích mà Musk thu được không chỉ dừng lại ở việc tăng tài sản cá nhân. Các doanh nghiệp của ông, bao gồm Tesla, SpaceX và Neuralink, đều phụ thuộc vào các quy định và chính sách của chính phủ. Đặc biệt, Tesla sẽ cần sự miễn trừ từ các cơ quan như Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) để sản xuất những chiếc xe tự lái hoàn toàn vào năm 2026. Musk cũng chỉ trích các quy trình phê duyệt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đối với Neuralink và có thể sẽ tận dụng mối quan hệ với chính quyền Trump để đẩy nhanh các quy trình này. Ngoài ra, theo CNBC, các công ty của Musk còn đang vướng vào hàng loạt các vụ điều tra và kiện tụng từ các cơ quan liên bang vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán, an toàn tại nơi làm việc, vi phạm quyền lao động và dân sự, vi phạm luật môi trường, lừa dối người tiêu dùng, an toàn xe cộ… Elon Musk được mời đồng dẫn dắt Bộ Hiệu quả chính phủ của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: Bloomberg Xét tới quyền lực quá lớn của nhánh hành pháp với các cơ quan quản lý liên bang, Musk có thể hi vọng các cơ quan kết thúc một số hoặc tất cả 19 vụ điều tra và kiện tụng đang diễn ra tại Tesla, SpaceX và X. Với việc được bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ, Musk có thể tiếp tục sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để thay đổi các quy định, cắt giảm các bộ máy công quyền mà ông cho là "cồng kềnh và tốn kém". Điều này sẽ giúp Musk tiếp tục mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của mình trong chính trường và các ngành công nghiệp công nghệ. Musk cho thấy mình là một "kẻ buôn vua" lão luyện khi khéo léo tận dụng mối quan hệ với đảng cầm quyền để thu lợi về cả tài chính lẫn quyền lực. Từ một người ủng hộ Đảng Dân chủ, ông nhanh chóng thay đổi lập trường khi nhận thấy những cơ hội lớn hơn dưới chính quyền Cộng hòa. Với chiến lược "buôn vua", Musk không chỉ củng cố đế chế kinh doanh mà còn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng chính trị, yếu tố quyết định trong việc tạo ra quyền lực và tài sản. (Tổng hợp)