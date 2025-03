Duyệt xây dựng tuyến đường ven biển nghìn tỷ ở Phú Yên

Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) thuộc dự án nhóm A, có tổng chiều dài tuyến khoảng 14,6km, chiều rộng nền đường 42m, tốc độ thiết kế 60 km/h. Dự án có điểm đầu kết nối với Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải, điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (xã An Phú, TP Tuy Hòa). Tổng vốn đầu tư dự án là 2.228 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 800 tỷ đồng.

Phùng Quang