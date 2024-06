Đứt cáp vận thang ở Hà Nội, 3 người chết, 7 người bị thương

Đến khoảng hơn 2h cùng ngày, do thương tích quá nặng nên 3 nạn nhân không qua khỏi. Những người này gồm: Nguyễn Đình Th. (SN 1976; trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai), Lò Văn S. (SN 2001; trú tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, Sơn La), Nguyễn Văn Y. (SN 1988; trú tại huyện Bắc Mê, Hà Giang).

7 nạn nhân còn lại bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Quân 105 Sơn Tây.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Quốc Oai khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội, Công an xã Đông Yên xác minh, điều tra.

Minh Tuệ