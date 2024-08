Dustin Phúc Nguyễn cầu hôn bạn trai

Trưa 2/8, VJ Dustin Phúc Nguyễn (Dustin On The Go) đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu cùng với chiếc nhẫn cầu hôn. Anh chàng cho biết mình nhận được cái gật đầu đồng ý từ nửa kia khi cầu hôn.

“I proposed. He said yes! Bắt con Pikachu thành công! Thank you families & friends” (Tạm dịch: Tôi đã cầu hôn. Anh ấy nói đồng ý. Bắt con Pikachu thành công. Chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè) - Dustin viết.



Dustin và người yêu

Theo hình ảnh được Dustin chia sẻ, màn cầu hôn có sự chứng kiến của gia đình, bạn bè 2 bên. Ở phía dưới bài đăng, người thân và cư dân mạng cũng để lại rất nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi.



Màn cầu hôn diễn ra đơn giản và ấm cúng với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè