Đường tình duyên trắc trở của Song Hye Kyo trước cuộc ly hôn chấn động

Bước vào thế giới phù hoa của làng giải trí xứ Hàn ở độ tuổi 15, "nữ hoàng phim Hàn" Song Hye Kyo đã trở thành tâm điểm của những thị phi, lời đồn đại và sự soi xét của công chúng. Trong đó, đời sống tình cảm của cô được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi, "nữ hoàng phim Hàn" Song Hye Kyo đã có một cuộc sống đầy thị phi, tin đồn và sự soi mói của báo giới. Những mối quan hệ của ngôi sao phim "The Glory" trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ. Dù là cuộc hôn nhân chớp nhoáng và ly hôn với Song Joong Ki hay mối tình đình đám với Hyun Bin, nữ diễn viên chưa bao giờ thoát khỏi ánh đèn sân khấu. Khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết thúc cuộc hôn nhân chỉ sau 20 tháng kể từ lễ cưới xa hoa ở Seoul. Khi đó, cả showbiz Hàn chấn động. Tuy nhiên, ngôi sao "Vincenzo" không phải là mối tình đầu của Hye Kyo. Hyun Bin - mỹ nam "Hạ cánh nơi anh", Lee Byung Hun - ngôi sao "Trò chơi con mực" cùng nhiều người khác đã được cho là tình cũ của cô. Song Hye Kyo hiện được cho là đang độc thân. Mặc dù nữ diễn viên được cho là có tình cảm với nhiều ngôi sao sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nhưng những tin đồn này chưa bao giờ được xác nhận chính thức. Song Hye Kyo and Song Joong Ki Một tình yêu đủ tiêu chí "yêu nhanh, cưới vội, ly hôn sớm", Song Joong Ki và Song Hye Kyo lần đầu gặp mặt khi nữ diễn viên đang quay phim "Gió mùa đông năm ấy" cùng Jo In Sung vào năm 2013. Trong thời gian đóng chung phim Hậu duệ mặt trời năm 2015, cả hai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Những cử chỉ thân mật cùng ánh mặt đầy tình cảm cả hai dành cho nhau không thể giấu được ống kính truyền thông, khi cặp đôi liên tục xuất hiện tại các sự kiện và lễ trao giải của bộ phim. Nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả, Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức xác nhận kết hôn vào tháng 10/2017. Đám cưới của cặp đôi là một trong những sự kiện được quan tâm và lớn nhất của châu Á trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, đôi tiên đồng - ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn chấm dứt những tin đồn bóng gió bằng thông báo ly hôn được công khai vào sáng 27/6/2019. Chính nam tài tử Song Joong Ki là người chủ động đệ đơn ly hôn lên Tòa án gia đình Seoul. Vì vậy, nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt này là do Song Hye Kyo. Từ đó xuất hiện tin đồn, người thứ 3 chen vào cuộc sống vợ chồng của cặp đôi Song-Song là nam diễn viên Park Bo Gum, bởi cách đây không lâu cả hai vừa có một dự án phim chung. Tuy nhiên, phía Park Bo Gum đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này và cho biết sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với những ai lan truyền những tin đồn vô căn cứ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nam diễn viên. Song Hye Kyo và Hyun Bin Nữ diễn viên bắt đầu hẹn hò với Hyun Bin sau khi đóng chung bộ phim Thế giới chúng ta đang sống (2008). Cả hai công khai tình cảm vào tháng 8 năm 2009 và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Tuy nhiên, lịch trình chồng chéo khiến cả hai dần xa cách. Cuối cùng, cặp đôi chia tay vào năm 2011. Về cả sự nghiệp và nhan sắc, có thể nói mỹ nhân họ Song là đối thủ ngang tầm với Son Ye Jin, "một chín một mười". Song Hye Kyo được ví là "bảo vật nhan sắc" xứ Hàn, khi là vẻ đẹp tự nhiên hiếm hoi. Khả năng diễn xuất luôn gây tranh cãi, nhưng Song Hye Kyo luôn được săn đón và nhận cát-xê cao bậc nhất ở Hàn. Song Hye Kyo và Lee Byung Hun Lee Byung Hun chắc chắn là một trong những bạn trai cũ nổi tiếng nhất của Song Hye Kyo, và là mối quan hệ đầu tiên được công khai của cô. Chuyện tình lãng mạn giữa hai người nảy nở vào năm 2003, trên phim trường All In và người hâm mộ sớm nhận được xác nhận chính thức. Trong khi mọi người có những phản ứng trái chiều về tình bạn của họ, với khoảng cách tuổi tác 12 năm, Song Hye-kyo trông rất yêu nhau mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng với Lee. Đúng lúc người hâm mộ bắt đầu hy vọng vào đám cưới hạnh phúc thì mối quan hệ kéo dài 21 tháng đã kết thúc. Mặc dù lý do chia tay không được tiết lộ, nhưng các báo cáo cho rằng điều đó xảy ra do sự khác biệt trong quan điểm sống của họ. Song Hye Kyo và Park Bo Gum Được bén duyên màn ảnh cùng đàn chị Song Hye Kyo, Park Bo Gum đã chứng tỏ thực lực của mình khi đem về những khoảnh khắc phải nói "siêu cấp tình tứ" trong Encounter. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà rắc rối lại xảy ra với anh chàng khi cặp đôi Song - Song li hôn. Đến giờ phút này đây, những lí do giải thích cho việc li hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo, một trong những lí do gây sốc đó chính là Song Hye Kyo đã "lén phén" với trai trẻ Park Bo Gum trong quá trình đóng phim Encounter (Gặp Gỡ). Một loạt những chỉ trích nhắm vào cô nàng tại thời điểm này. Thậm chí, có fan còn cho rằng Song Hye Kyo luôn có tiền lệ đóng với sao nam nào thì sẽ "đưa đẩy" với sao nam đó. Tuy nhiên, Blossom Entertainment, công ty đại diện cho cả Park và Song Joong Ki, đã tuyên bố rằng họ sẽ có hành động pháp lý chống lại những người tung tin đồn nhảm này. Ngoài ra, Song Hye Kyo cũng vướng vào tin đồn hẹn hò với ca sĩ kiêm diễn viên K-pop Rain cũng như Kang Dong Won. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể nào chứng minh cho những tin đồn này và chúng đã sớm lắng xuống sau đó.