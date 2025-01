Đường tình của Soobin: Nghi vấn hẹn hò Hoa hậu, từng thừa nhận là 'dân chơi'

Soobin Hoàng Sơn vướng nghi vấn hẹn hò Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thuỷ gây xôn xao dư luận. Soobin Hoàng Sơn là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, đời tư của anh, đặc biệt là chuyện tình cảm, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Soobin Hoàng Sơn vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Thanh Thuỷ. Gần đây, Soobin lại vướng vào tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy. Tin đồn bắt nguồn từ việc cư dân mạng phát hiện ra tài khoản TikTok của Soobin chỉ theo dõi duy nhất một người, và sau đó được xác định là tài khoản của Thanh Thủy. Việc này đã làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Trước những lời đồn, nam ca sĩ đã bỏ follow người đẹp. Ngoài ra Soobin Hoàng Sơn và và Thanh Thuỷ cũng theo dõi nhau trên mạng xã hội Instagram. Anh ấn like nhiều bài viết, hình ảnh của người đẹp. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Báo Lao động, Hoa hậu Thanh Thủy từng bày tỏ sự yêu thích với Soobin Hoàng Sơn sau khi xem Anh trai vượt ngàn chông gai. Đông đảo khán giả nhận xét Soobin Hoàng Sơn và Huỳnh Thị Thanh Thủy "xứng đôi vừa lứa" nhờ ngoại hình thu hút và những thành công nổi bật trong năm 2024, đưa cả hai trở thành những gương mặt được yêu thích. Về nghi vấn hẹn hò, phía Hoa hậu Thanh Thủy từ chối trả lời, chỉ cho biết, “Thanh Thủy theo dõi rất nhiều nghệ sĩ”. Còn Soobin chưa lên tiếng về tin đồn này. Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Thanh Thủy, Soobin Hoàng Sơn khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh từng được cho là hẹn hò với một số mỹ nhân showbiz nhưng đều không lên tiếng xác nhận. Những năm đầu thập niên 2010, Soobin hẹn hò Emily. Cả 2 quen biết nhau năm 2012 và đến 2013 mới chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, mối tình này không kéo dài lâu và kết thúc vào tháng 2/2014. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Sau này, khi cùng Nam tiến để phát triển sự nghiệp, Soobin và Emily vẫn hỗ trợ nhau trong công việc. Hiện tại, Emily đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh BigDaddy và các con, đồng thời tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng mặn mà. Năm 2014, Soobin bén duyên với Thúy Vy khi cả hai cùng tham gia một chương trình âm nhạc. Không hề né tránh, Soobin và Thúy Vy thoải mái công khai mối quan hệ với công chúng, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, mối tình này cũng dần đi đến hồi kết. Soobin và Thúy Vy dần ít tương tác và không còn nhắc đến nhau như trước.

Soobin từng hẹn hò người đẹp Thuý Vy. Sau cuộc thi, cả Soobin và Thúy Vy đều có những hướng đi riêng trong sự nghiệp. Thúy Vy ra mắt với nhóm nhạc LIME và hoạt động một thời gian trước khi tạm ngưng. Hiện tại, cô hoạt động solo với vai trò DJ dưới nghệ danh MAY MAY. Năm 2017, Soobin cũng từng có mối quan hệ "trên mức tình bạn" với ca sĩ Hiền Hồ gây xôn xao dư luận. Mặc dù cả hai chưa từng công khai yêu đương, những hình ảnh thân thiết bị rò rỉ đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Sau đó, Soobin đã viết tâm thư xin lỗi khán giả vì những ồn ào này, thừa nhận việc tìm hiểu Hiền Hồ. Vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của anh khi đó. Sau chia tay, Soobin và Hiền Hồ không nhắc gì đến nhau. Về phía Hiền Hồ, hiện tại nữ ca sĩ bị tẩy chay nặng nề sau những bê bối đời tư.

Soobin Hoàng Sơn nhận được sự yêu mến của khán giả sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Liên tục vướng tin đồn hẹn hò các mỹ nhân showbiz, nhiều khán giả cho rằng Soobin đào hoa. Trước ý kiến này, Soobin từng bày tỏ: "Chẳng chàng trai nào không thích mình đào hoa nhưng quan trọng bản thân như thế nào thôi. Có thể khán giả thấy hình ảnh của tôi đào hoa và được nhiều cô gái vây quanh. Nhưng đó chỉ là hình ảnh phụ trợ cho MV. Ở ngoài tôi như thế nào mọi người cứ tìm hiểu xem. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm hay sự đào hoa của mình. Một người bí ẩn bao giờ cũng hấp dẫn hơn việc cứ tự nói ra tất cả". Trong chuyện tình cảm, Soobin Hoàng Sơn tự nhận mình là "dân chơi". Chia sẻ trong một phỏng vấn năm 2021, nam ca sĩ cho rằng: "Chắc phải dân chơi một chút thì mới có cảm hứng. Tôi muốn từng cử chỉ, cách đối phương đưa mình vào câu chuyện của họ không quá đơn điệu và phải có gì đó hấp dẫn". Chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng, Soobin cho biết anh mong muốn tìm được một người bạn gái cá tính và hiểu cho công việc của mình. "Cô ấy có thể là một người bạn để tôi tâm sự mọi điều", Soobin nói. Theo VTC News