Đường sắt Bắc - Nam tê liệt do sạt hầm, trung chuyển khách trên 6 đôi tàu

Ông Phạm Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết thêm, hầm đường sắt Chí Thạnh giao chéo bên dưới với đường bộ ĐT.641, gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, đường bộ và ảnh hưởng an toàn giao thông tại khu vực.

Đơn vị quản lý đường sắt đang triển khai phương án khắc phục sự cố sụt lún trong hầm. Do đó để đảm bảo an toàn, ngành giao thông tỉnh Phú Yên quyết định cấm các loại phương tiện lưu thông qua khu vực Đèo Thị (huyện Tuy An) từ Km0+900 đến Km1+500 tuyến ĐT.641, trừ xe hai bánh.