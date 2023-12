Đường lên Sa Pa sương mù dày đặc, CSGT Lào Cai khuyến cáo lái xe an toàn

Lực lượng chức năng đề nghị lái xe di chuyển lên và xuống đèo đi số thấp với tốc độ khoảng 20km/h, đi đúng phần đường, không tránh vượt sai quy định, đảm bảo lưu thông an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, gần sáng 22/12, không khí lạnh từ phía Bắc đã tăng cường xuống tỉnh Lào Cai khiến vùng núi mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ đồng loạt giảm sâu hơn so với đêm hôm trước.

Lúc 7h cùng ngày, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở mức 13,3 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 12,7 độ C; vùng núi cao huyện Bắc Hà 7 độ C và thị xã du lịch Sa Pa giảm thấp nhất xuống còn 3 độ C...