Đường đua phim Tết 2025, Thu Trang khẳng định không xem Trấn Thành là đối thủ

Gia nhập vào danh sách phim Việt chiếu Tết Nguyên đán, năm nay, Thu Trang sẽ giữ 3 vai trò là nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên trong dự án “Nụ hôn bạc tỷ”. Tối 10/12 tại TP.HCM, buổi showcase giới thiệu dự án phim chiếu Tết 2025- “Nụ hôn bạc tỷ” đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo giới truyền thông và dàn nghệ sĩ Vbiz như: diễn viên Thu Trang, Thiên Ân, Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô, Võ Tấn Phát, Huy Khánh, Hoàng Phi, Huỳnh Phương… Dàn diễn viên “Nụ hôn bạc tỷ” ra mắt khán giả. Trong dự án này, Thu Trang sẽ trở lại màn ảnh rộng không chỉ với vai trò diễn viên mà còn là đạo diễn - nhà sản xuất. Vì vậy, khán giả không khỏi tò mò về quá trình cô tạo nên “Nụ hôn bạc tỷ” cũng như quá trình casting dàn diễn viên cho “đứa con tinh thần” của mình. Sự xuất hiện của Thu Trang trong bộ phim cô làm đạo diễn cũng khiến khán giả tò mò. Chia sẻ về lần “chơi lớn” này, Thu Trang cho biết dù bản thân vốn là người khá an toàn nhưng đây là thời điểm cô cần phải liều lĩnh thử sức ở một vai trò mới. Bên cạnh hậu phương vững chắc là ông xã Tiến Luật và ê-kíp lâu năm, Thu Trang cũng tiết lộ hai người bạn đồng hành là đạo diễn Lý Minh Thắng và đạo diễn Trung Lùn đã chỉ dẫn, cố vấn tận tâm xuyên suốt quá trình quay phim. Đặc biệt, khi được hỏi về việc sẽ trực tiếp “đụng” Trấn Thành tại phòng vé dịp Tết năm nay, Thu Trang khẳng định cô không xem Trấn Thành là đối thủ. Với Thu Trang, cuộc đua phim Tết là sự cạnh tranh công bằng để mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả chứ không phải đặt nặng vấn đề ai thắng ai thua. “Thành là một người bạn, một người đồng nghiệp giỏi nghề. Là một người cầu tiến, Trang cần phải học ở Trấn Thành rất nhiều. Cuộc chiến phòng vé dịp Tết cần nhiều sự lựa chọn cho khán giả”, nữ diễn viên dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp. Ngoài vai trò đặc biệt của Thu Trang trong dự án lần này, khán giả còn bất ngờ với dàn cast chính của phim là Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Xuân Tiền và Ma Ran Đô. Trong sự kiện giới thiệu dự án phim, Thiên Ân xuất hiện rạng rỡ trong bối cảnh dàn dựng cửa tiệm bánh mì truyền thống- đây cũng là công việc chính của nhân vật do Thiên Ân thủ vai. Một cô gái thừa kế cửa tiệm bánh mì lâu năm của gia đình và luôn ao ước sẽ giữ gìn được văn hóa làm bánh mì gia truyền. Bất ngờ sau đó là sự xuất hiện lần lượt của “trai ngoan” tổng tài Lê Xuân Tiền với chiếc xe hơi hạng sang và “trai hư” chính hiệu Ma Ran Đô khi “chơi lớn” phóng thẳng mô tô tiến gần đến sân khấu. Đứng giữa cả hai chàng trai, Thiên Ân bày tỏ sự lưỡng lự và khiến khán giả đặt câu hỏi cuối cùng cô sẽ lựa chọn ai. Về vai nữ chính “Nụ hôn bạc tỷ”, đạo diễn Thu Trang khẳng định chọn Thiên Ân không vì danh xưng Hoa hậu mà chỉ vì “Ân hợp vai và biết diễn”. Thu Trang cũng tiết lộ thêm, nhân vật Thúy Vân trên màn ảnh trùng hợp về hoàn cảnh ngoài đời khiến Thiên Ân chạm cảm xúc ngay từ khi bắt đầu đọc kịch bản. “Trang hoàn toàn có thể mời những ngôi sao lớn nhưng họ đã không còn trẻ sẽ đánh mất đi thời thanh xuân của nhân vật trong Nụ hôn bạc tỷ”, Thu Trang nói về quyết định chọn Lê Xuân Tiền và Ma Ran Đô cho hai vai diễn Quang và Tú trong phim. Tiến Luật chạy xe đạp, ôm hoa lên sân khấu chúc mừng bà xã với dự án điện ảnh mới. Cũng trong buổi showcase, sự xuất hiện của ông xã Thu Trang- diễn viên Tiến Luật đã làm cho mọi người không khỏi bất ngờ vì nhiều tin đồn trước đó cho rằng anh sẽ không tham gia bộ phim này do lịch trình bận rộn. Giữ bất ngờ đến phút chót, Tiến Luật đã bất ngờ xuất hiện với chiếc xe đạp thể thao khác biệt so với độ chịu chơi của Lê Xuân Tiền và Ma Ran Đô. Khi được hỏi về dự án quan trọng nhiều ấp ủ của “nóc nhà” Thu Trang, Tiến Luật chia sẻ: “Tuy có hơi báo đoàn phim vì lịch trình bận rộn của Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng tôi luôn ủng hộ từ xa cho vợ mình theo hệ tâm linh”. “Nụ hôn bạc tỷ”- dự án gia nhập đường đua phim Tết đến từ Thu Trang Entertainment dự kiến sẽ ra mắt vào mùng 1 Tết 2025.