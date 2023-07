Đường đua K-pop tháng 8 bùng nổ với sự trở lại của BB Girls và Mamamoo+

Vào ngày 3/8 tới đây, BB Girls sẽ phát hành một bài hát mới, chính thức trở lại đường đua K-pop.

Mamamoo+ nhóm nhỏ của nhóm nhạc nữ K-pop Mamamoo cũng dự kiến ​​sẽ phát hành mini album đầu tiên mang tên Two Rabbits vào ngày 3/8. Nhóm nhỏ này bao gồm hai thành viên: Solar và Moonbyul. Được biết "Save Me", một trong những giai điệu được đưa vào Two Rabbits vào ngày 18/7 đã đứng đầu trên bảng xếp hạng các bài hát hàng đầu của iTunes ở 10 quốc gia bao gồm Đài Loan, Singapore và Campuchia... khi phát hành.