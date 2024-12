Dương Domic phủ nhận chuyện hẹn hò với Linh Ka giữa hàng chục ngàn khán giả?

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Dương Domic có phản hồi gây chú ý. Tối 7/12, đêm concert 3 Anh Trai Say Hi đã được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Hàng chục ngàn khán giả đã có mặt để tận hưởng bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Trên sân khấu, 30 Anh Trai mang đến những tiết mục ấn tượng, được đầu tư hoành tráng. Loạt bản hit trong chương trình được vang lên và thực sự tạo nên không khí tưng bừng cho khán giả tại Hà Nội. Không chỉ trình diễn mà trên sân khấu các Anh Trai còn có những màn giao lưu gây chú ý, đơn cử là Dương Domic. Cụ thể, Trấn Thành hỏi Dương Domic quê ở đâu thì nam ca sĩ gen Z cho biết mình ở Hải Dương. Dù gì từ nhỏ đã gắn bó với Hà Nội và có nhiều kỷ niệm ở đây. Kế đến, Trấn Thành hỏi Dương Domic đã yêu cô gái Hà Nội nào chưa thì nam ca sĩ khẳng định "chưa". Giọng ca Tràn Bộ Nhớ cho biết hiện tại chỉ có âm nhạc mà thôi. Câu trả lời của Dương Domic khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Theo đó trong suốt thời gian qua, nam ca sĩ vướng nghi vấn hẹn hò bí mật với hot girl Linh Ka. Cả hai bị soi nhiều hint xịn xò nhưng chưa lần nào lên tiếng về vấn đề này. Thế nên câu trả lời "chưa hẹn hò nào với cô gái Hà Nội" của Dương Domic khiến Linh Ka bị réo tên theo.

Linh Ka là hot girl Hà thành vướng nghi vấn hẹn hò bí mật với Dương Domic Tin đồn Linh Ka và Dương Domic hẹn hò xuất phát từ việc cư dân mạng đặt nghi vấn về bài đăng về "sóng biển" của đàng gái trên trang cá nhân, kèm theo đó là lời động viên viết bằng tiếng Hàn. Trùng hợp thay thời điểm mà Linh Ka đăng bài chỉ sau 1 ngày Dương Domic hoàn thành bài biểu diễn Sóng Vỗ Vỡ Bờ ở Anh Trai Say Hi. Việc Linh Ka chú thích bằng tiếng Hàn được netizen cho là cố tình để Dương Domic đọc, vì nam ca sĩ từng có thời gian sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Kế đến, các "thám tử mạng" phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự. Dù cả hai lựa chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau nhưng cư dân mạng tranh thủ tổng hợp lại và phát hiện ra ngay điểm chung đáng ngờ. Ngoài ra, cả hai cũng theo dõi nhau trên Instagram.

Dương Domic và Linh Ka bị soi có nhiều hint xịn xò Netizen còn lan truyền loạt ảnh nghi bắt gặp Dương Domic và Linh Ka hẹn hò giữa đêm. Từ góc chụp phía sau, Dương Domic và Linh Ka được cho là sánh vai đi cùng nhau trên phố. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai, netizen chắc mẩm người nam trong ảnh không ai khác là Dương Domic. Tương tự, netizen dựa vào mẫu áo mà người nữ trong ảnh diện đối chiếu với bức ảnh mà Linh Ka từng đăng tải trên mạng xã hội thì rất trùng khớp. Đáng nói, bức ảnh Linh Ka mặc mẫu áo sexy trên Instagram cũng được Dương Domic "thả tim". Thời điểm bức ảnh được cho là hẹn hò giữa đêm được lan truyền, Dương Domic vẫn thoải mái cập nhật MXH nhưng không đả động đến thông tin bị "tóm dính" với Linh Ka. Về phía Linh Ka, cô không lên tiếng phản hồi nhưng có động thái gây tranh cãi. Theo đó, hot girl 2k2 đăng tải clip có bàn tay như tay của một người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Giữa lúc vướng tin hẹn hò, hành độnng này của cô khiến cư dân mạng tranh cãi cho rằng cố tình tạo chú ý. Giữa con bão bàn tán, Linh Ka đã phải lên tiếng giải thích: "Khổ thân tay trợ lý mình ghê, chỉnh tóc để quay mà lỡ dính vào cái story mà nhiều bạn... Cuối tuần vui vẻ cho đỡ bực tức nào, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên".

Bức ảnh được cho là "tóm dính" Dương Domic và Linh Ka hẹn hò giữa đêm.

Linh Ka đăng khoảnh khắc được bàn tay như của một người đàn ông vuốt tóc.

Linh Ka lên tiếng đáp trả sau khi bị cư dân mạng tấn công. Dương Domic sinh năm 2000, tên thật là Trần Đăng Dương, quê Hải Dương. Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Năm 2021, IF Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc nhưng hoạt động tại Việt Nam, chính thức ra mắt cùng với màn debut của Dương Domic. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, công ty chủ quản của Dương Domic phá sản đầy bất ngờ. Sau đó, Dương Domic hoạt động độc lập và cho ra mắt một số sản phẩm như Yêu Em 2 Ngày, A Đến Ă, Là Em Chính Em... tuy nhiên không gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Năm 2024, Dương Domic trở lại tại Anh Trai Say Hi và từ đây được đông đảo khán giả ngày càng hâm mộ. Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002. Thời điểm nhóm mới nổi tiếng, Linh Ka là cái tên nổi bật nhất bởi ngoại hình xinh xắn, gương mặt đáng yêu. Song đi kèm với đó là loạt thi phi đến từ những phát ngôn gây sốc cùng với thái độ bị chỉ trích dữ dội. Nổi tiếng từ danh xưng hot girl, Linh Ka sau đó trở thành hot girl/ KOL và đã debut làm ca sĩ. Cô cũng đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới tuy nhiên vẫn chưa được đánh giá cao. Trước khi vướng tin hẹn hò với Dương Domic, Linh Ka từng có mối tình nhiều năm với Will.

Mối quan hệ giữa Dương Domic và Linh Ka nhận nhiều sự bàn tán. Theo Người Đưa Tin