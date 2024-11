Dương Domic bị tấn công vì diễn 'như xỉn', người yêu tin đồn bị liên luỵ

Nhiều khán giả khó chịu khi Dương Domic bỏ các câu hát diễn "như đang say rượu" tại một show âm nhạc. Những ngày qua, hình ảnh anh và Linh Ka bí mật hẹn hò được lan truyền. Phần trình diễn của Dương Domic tại một show âm nhạc mới nhất nhận 2 luồng ý kiến. Đa số bày tỏ sự khó chịu khi nam ca sĩ liên tục bỏ các câu hát tập trung vũ đạo hô hào, khuấy động không khí, ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả. Anh được cho là không tiết chế năng lượng dẫn tới diễn "như đang say rượu", đuối sức dần ở những ca khúc sau. Cách khuấy động sân khấu, tương tác với khán giả của giọng ca Tràn bộ nhớ thậm chí bị so sánh với Sơn Tùng M-TP, G-Dragon, các "anh trai" khác như Isaac, Erik. Một số người hâm mộ cho rằng đây là phong cách Dương Domic hướng tới và là yếu tố "hút fan" tại Anh trai say hi. Nam ca sĩ đơn thuần chỉ đang tận hưởng sân khấu. Sự việc gây áp lực cho Dương Domic, khi anh sẽ trình diễn liên tục 40 phút tại lễ hội âm nhạc GENfest vào ngày 23/11.

Dương Domic là một trong các gương mặt đắt show sau "Anh trai say hi". Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1,85m, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 14-15 tuổi. Anh gây chú ý sauAnh trai say hi với những kỹ năng được đào tạo bài bản như hát, rap, vũ đạo, sáng tác cũng như sự hài hước, được đặt biệt danh Bống Khờ. Ca khúc solo tại chương trình của nam ca sĩ - Tràn bộ nhớ hiện đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube.

Bức ảnh được cho là Dương Domic và Linh Ka bí mật hẹn hò. Ảnh: TikTok tadaa_henry Từ cuối tháng 8, Dương Domic và Linh Ka vướng nghi vấn hẹn hò khi bị phát hiện diện đồ đôi, tương tác trên mạng xã hội, có những khoảnh khắc "trộm nhìn nhau" tại sự kiện âm nhạc. Những ngày qua, hình ảnh được cho là cả hai bí mật hẹn hò giữa đêm được lan truyền trên mạng xã hội, với trang phục, dáng người, các phụ kiện trùng khớp. Cả hai giữ im lặng sau sự việc, song Linh Ka liên tục bị tấn công, "đào" lại phát ngôn vạ miệng về chuyện thi đại học từ năm 2017. Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002, nổi tiếng nhờ gương mặt đáng yêu, các video cover những ca khúc nổi tiếng. Giữa năm 2023, cô ra mắt với vai trò ca sĩ. Theo VietNamNet