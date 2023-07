Đường dây tội phạm người Trung Quốc cầm đầu thu lợi bất chính 8.000 tỷ đồng

Cùng với đó, các đối tượng đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng PA05 báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ động phối hợp Phòng 6 Cục A05 Bộ Công an xác lập chuyên án và phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua app và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Ứng dụng (app) vay tiền được giới thiệu "lãi suất thấp" (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xóa một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu; trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.