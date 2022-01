Đường dây đưa người Việt sang đảo JeJu, Hàn Quốc lao động trái phép

Hôm nay (7/1), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Kang Joon Ho (SN 1948, quốc tịch Hàn Quốc) 6 năm tù; Trịnh Bá Huy (SN 1986, ở Chương Mỹ) 36 tháng tù treo và Phạm Văn Sang (SN 1980, ở Hà Đông) 4 năm tù vì cùng tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Trước đó, ngày 1/6/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến 6 người trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội sử dụng visa du lịch trốn đi đảo JeJu, Hàn Quốc để lao động do Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an chuyển.