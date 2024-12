Dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân bị ô tô khách lùi trúng tử vong

Đang dừng xe đạp nghe điện thoại, nữ công nhân ở Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang bị xe khách lùi trúng và cán chết thương tâm. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang hôm nay (24/12) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm người phụ nữ tử vong vào 6h30 cùng ngày. Theo điều tra ban đầu, thời điểm đó, tài xế Nguyễn Minh Hiếu (32 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) lái xe đưa đón công nhân chạy trên đường D1 nằm trong cụm Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, huyện Châu Thành). Hình ảnh người phụ nữ đứng nghe điện thoại sau xe đưa đón công nhân. Ảnh: Chụp màn hình Lúc này, chị Đoàn Thị Th. (36 tuổi, ngụ xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) - công nhân một công ty ở Khu công nghiệp Tân Hương - dừng xe đạp ở phía sau chiếc xe khách của anh Hiếu để nghe điện thoại. Xe khách bất ngờ di chuyển, lùi trúng vào chị Th. làm người phụ nữ ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm. Chị Th. bị bánh xe cán trúng, tử vong tại chỗ. Diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: H.T. Công an huyện Châu Thành có mặt tại hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.