Dùng vỏ chai nước khoáng trồng 5 cây ớt, sau 3 tháng chàng trai thu 40kg quả

Chàng trai Trung Quốc tận dụng vỏ chai nước khoáng cỡ lớn để trồng ớt, chỉ 5 cây ớt đã cho anh 40kg quả sau 3 tháng, vậy bí quyết là gì? Mới đây, một chàng trai người Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội thành quả của 3 tháng trồng ớt trong các chai nước khoáng cũ. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là chỉ với 5 cây ớt, anh đã thu hoạch được tận 40kg quả. Bí quyết nào để ớt có thể sai quả như vậy? Dưới đây là các bước trồng ớt do chàng trai chia sẻ:

Chàng trai khoe thành quả trồng ớt từ bình nước khoáng cũ. (Ảnh: Toutitao) Chuẩn bị thùng trồng ớt Thùng trồng ớt là 5- 6 vỏ chai nước khoáng loại 5 lít và khoảng 10 vỏ chai nước khoáng loại 500ml đã sử dụng. Để tạo được bình trồng ớt từ chai nước khoáng cũ, trước tiên cần dùng bút vẽ hình tròn ở hai bên miệng thùng; đường kính của hình tròn bằng đường kính của chai khoáng nhỏ. Dùng kéo để khoét hình tròn. Với chai khoáng nhỏ, bạn cắt bỏ đáy chai và chỉ giữ lại phần miệng. Dùng que hàn để chọc các lỗ nhỏ trên thân chai khoáng lớn và chai nhỏ để tạo sự thông thoáng.

Chuẩn bị các bình khoáng 5 lít. (Ảnh: Toutitao) Sau đó, bạn lắp miệng chai nhỏ vào thân của chai khoáng lớn. Để tiện cho việc trồng ớt, bạn có thể treo các bình khoáng to lên bằng cách xâu dây vào miệng bình

Các chai khoáng nhỏ khi lắp vào bình khoáng lớn. (Ảnh: Toutitao) Ươm mầm cho ớt Để trồng ớt, bạn có thể mua giống hoặc tự ươm hạt. Lưu ý nên chọn loại ớt có quả đẹp mắt để tiện cho việc trang trí mà vẫn ăn được. Cách ươm hạt ớt rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn loại ớt mình thích, lấy hạt và ngâm trong nước 3-4 giờ. Sau đó, bạn lấy hạt ớt ra khăn giấy, trải đều trong hộp rộng, phun ẩm cho khăn giấy và đậy kín, để trong nơi ấm để hạt nảy mầm.

Hạt ớt được giữ ẩm và phun nước sẽ nhanh chóng nảy mầm. (Ảnh: Toutitao) Chú ý phun nước và giữ ẩm hàng ngày. Thông thường, sau ba hoặc bốn ngày, hạt sẽ nảy mầm trắng. Lúc này bạn có thể cho hạt vào bầu cây con. Đất tốt nhất để ươm cây con là đất dinh dưỡng trồng rau thoáng khí. Sau khi trồng, cần giữ nhiệt độ từ 20-30 độ C và giữ ẩm. Thông thường, quá trình nảy mầm mất khoảng 7 ngày.

Trước khi trồng ớt vào thùng khoáng, cần trồng vào chậu ươm. (Ảnh: Toutitao) Sau đó, bạn tưới nước thật kỹ và mang bầu cây ra nắng. Trồng ớt vào chai nước khoáng Khi cây con mọc được 5 hoặc 6 lá thật thì có thể đem trồng. Trong chai nước khoáng lớn đã chuẩn bị sẵn, bạn có thể thêm một ít ceramsite hoặc than xỉ để tạo thành lớp thấm, rồi thêm một ít đất dinh dưỡng hữu cơ lên ​​trên. Bạn có thể mua sẵn các loại đất này ở chợ cây, vừa không tốn kém vừa thuận tiện. Để đất vào chai khoảng 90% và chừa loại một khoảng hở ở trên, đặt cây con vào một bên chai nhỏ đã được lắp ở miệng chai khoáng lớn. Ở phần chai khoáng còn lại, chúng ta có thể tận dụng vỏ củ quả, rau thừa bỏ đi để nhét vào, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để kích thích quá trình lên men.

Tận dụng rau, vỏ hoa quả thừa để ủ phân, giúp đất thêm màu mỡ. (Ảnh: Toutitao) Những loại vỏ rau củ này này sẽ từ từ phân hủy, lên men trong môi trường khép kín và ẩm ướt, giúp làm tăng độ phì nhiêu của đất. Chăm sóc cây ớt Ớt ưa ánh sáng nên sẽ ra nhiều quả hơn trong môi trường có đủ ánh sáng. Vì vậy, sau khi trồng vào chậu, bạn nên đặt các thùng ở nơi có đủ ánh nắng, đảm bảo đủ độ ẩm. Thông thường, trong khoảng nửa tháng, cây con sẽ phát triển rất nhanh. Lúc này cây đã cứng cáp, chúng ta có thể sử dụng một lượng phân bón phù hợp.

Để ớt ra quả, cần chú ý các giai đoạn bón phân thích hợp. (Ảnh: Toutitao) Nguyên tắc bón phân cho cây ớt: Bón nhẹ cho cây con, bón đều đặn khi ra hoa đầu tiên, bón nhiều phân khi đậu quả và bón phân vào đầu thu. Nếu chỉ sử dụng phân chuồng để bảo trì, nên sử dụng nhiều phân bón dạng bánh phân hủy, sau đó bón một lượng kali dihydro photphat thích hợp trong giai đoạn ra hoa và đậu quả. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ đậu trái và làm cho quả to, đầy đặn. Thụ phấn cho ớt Đối với cây ớt trồng chậu trong nhà, do không có côn trùng hay gió giúp thụ phấn nên để ớt ra nhiều trái hơn, bạn cần thụ phấn thủ công. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nhúng tăm bông vào phấn của một bông hoa và bôi lên bông hoa khác. Sau khi thụ phấn thành công, chúng ta sẽ sớm thấy những quả ớt nhỏ phát triển. Trong giai đoạn này, bạn phải đảm bảo có đủ ánh sáng, tưới nước và phân bón kịp thời để quả nhanh to, chín dần và chờ thu hoạch.

Sau 3 tháng ớt sẽ bắt đầu chín và có thể thu hoạch. (Ảnh: Toutitao) Sau ba tháng chăm sóc, những quả ớt đạt đến độ chín. Lúc này chúng ta có thể vừa thưởng thức những quả ớt đẹp mắt vừa thu hoạch. Ớt ăn không hết có thể sử dụng làm tương hoặc ớt khô để kéo dài thời hạn sử dụng. Theo VTC news