Dùng ruột non tái tạo hầu - thực quản cho bệnh nhân ung thư

TPHCM - Bệnh nhân ung thư thực quản được bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy đoạn hỗng tràng (ruột non) tái tạo hầu - thực quản cổ. Bệnh nhân ung thư thực quản sau khi được tái tạo bằng ruột non. Ảnh: Bệnh viện cung cấp Bệnh nhân N.M.T (nam, SN 1974, Long An) nhập viện vì nuốt nghẹn. Đây là trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán ung thư hạ hầu giai đoạn IVB, bướu lan phía trên đến khẩu hầu, lan xuống dưới đến thực quản cổ, ra phía trước đến khí quản - sụn giáp, phía sau đến cân trước cột sống và di căn hạch cổ hai bên. Bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật cắt trọn hầu - thực quản cổ - thanh quản, sụn giáp, cơ trước giáp thành một khối và nạo hạch cổ hai bên. Sau đó, các bác sĩ phối hợp với Khoa Ngoại ngực - bụng, Khoa Ngoại đầu cổ - hàm mặt Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2) tiến hành lấy đoạn hỗng tràng (ruột non) cuống mạch máu đôi theo kỹ thuật đã được cập nhật từ Viện Ung thư Quốc tế Osaka. Nhằm đạt tỉ lệ thành công 100% như tại Nhật Bản, ê kíp tạo hình - vi phẫu thực hiện khâu nối hai cuống mạch máu, sau đó tiến hành tái tạo hầu - thực quản cổ bằng vạt hỗng tràng tự do. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát mỗi 2 - 3 giờ trong vòng 72 giờ đầu tiên và mỗi 6 giờ trong 5 ngày sau đó. Trong quá trình hồi phục, bệnh nhân được tiến hành tập vật lý trị liệu và thăm khám dinh dưỡng mỗi ngày. Sau 18 ngày điều trị, vết mổ lành tốt, bệnh nhân đã có thể uống nước. PGS.TS. Nguyễn Anh Khôi - Trưởng khoa Ngoại - Đầu cổ - Hàm mặt, Bệnh viện Ung bướu TPHCM - cho biết: “Chúng tôi tiến hành chụp CT scan có uống thuốc cản quang kiểm tra, kết quả cho thấy, ống tiêu hóa sau tái tạo hoạt động tốt, không có dấu hiệu xì rò đoạn hầu - thực quản đã được tái tạo. Dự kiến, bệnh nhân sẽ chuyển khoa để được xạ - hóa trị nhằm phòng ngừa bệnh tái phát”. Ung thư hạ hầu chiếm khoảng 3 - 4% ung thư vùng đầu và cổ. Có đến khoảng 77% các trường hợp nhập viện ở giai đoạn IV, bệnh có tiên lượng xấu nhất trong các loại ung thư ở phân vùng này, với tỉ lệ sống còn 5 năm chỉ khoảng 35%. Bệnh có đặc điểm là bướu đa ổ, lan dưới niêm và di căn hạch cổ sớm. Điều trị là sự kết hợp của nhiều chuyên khoa bao gồm: phẫu thuật ung thư - tạo hình, xạ trị, nội khoa ung thư, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng và dinh dưỡng. Phẫu thuật được khuyến cáo với diện cắt rộng từ 2 - 3 cm, do đó, khuyết hổng thường rất lớn chiếm trọn chu vi hầu - thực quản. Cũng theo bác sĩ Anh Khôi, sau phẫu thuật điều trị thì phẫu thuật tái tạo là bắt buộc để phục hồi lại chức năng sống cơ bản của người bệnh. Đây là phẫu thuật rất phức tạp chỉ có thể được thực hiện tại những trung tâm ung bướu có đầy đủ các chuyên khoa và được trang bị hiện đại.