Đừng mong chờ ở 4 cung hoàng đạo nam này hai từ 'trách nhiệm'

Sống thiếu tinh thần trách nhiệm nên 4 cung hoàng đạo này thường khó đi đến hôn nhân bền vững. Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02) Bảo Bình là cung hoàng đạo thích tự do và luôn theo đuổi những cuộc phiêu lưu, những trải nghiệm mới. Họ khao khát được yêu thương nhưng khi bước vào mối quan hệ, Bảo Bình lại muốn thoát ra ngay lập tức. Họ không quan tâm hay lo lắng cho đối phương, càng ngày càng thiếu trách nhiệm. Đôi khi, họ có thể cắt đứt liên lạc với bạn một thời gian dài, sau đó lại quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ không chăm sóc tình yêu nhưng lại mong muốn nhận được sự quan tâm và thấu hiểu. Khi được đi đây đi đó, Bảo Bình hoàn toàn quên rằng có người đang mong chờ, lo lắng cho họ. Họ chỉ quan tâm đến đam mê, sở thích cá nhân và thưởng thức sự tự do hiện tại. Sự thiếu trách nhiệm trong tình yêu của Bảo Bình thực sự khó có thể thông cảm. Nhưng đừng vì thế mà từ chối họ, nếu bạn đang yêu một người như vậy, hãy đề nghị họ thay đổi.

Trách nhiệm ở các anh chàng Song Ngư trên thực tế mỗi người mỗi khác, còn tùy thuộc vào việc anh ta có gặp được người con gái đủ làm mình rung động hay không. Nếu Song Ngư yêu, anh ấy sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về tương lai của cả hai. Nhưng một khi không phải thì chuyện hai người sẽ khó lòng tiến xa hơn được, dần dần anh ấy sẽ rời xa và chấm dứt mối quan hệ của cả hai. Kỳ lạ là thực tế những anh chàng Song Ngư đều tự cho mình là người đàn ông rất có trách nhiệm.

