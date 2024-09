Dùng mạng xã hội, người nổi tiếng để thu hút du khách Nhật Bản đến Việt Nam

Người Nhật Bản thường tìm kiếm thông tin du lịch trên mạng Internet, đặc biệt là các bài đăng trên mạng xã hội. Chính vì thế, để thu hút họ đến Việt Nam, cần đẩy mạnh quảng bá du lịch trên các nền tảng này. Nhận định trên được các chuyên gia đưa ra tại “Hội thảo Thúc đẩy du lịch Việt – Nhật: Sức hấp dẫn từ các sản phẩm du lịch độc đáo”, do Báo Tuổi trẻ phối hợp với Saigontourist group tổ chức tại TPHCM vào chiều 24/9. Các chuyên gia tại hội thảo. Ảnh: Quang Định Theo ông Hoàng Mạnh Đăng, Tổng Giám đốc công ty cổ phần du lịch Apex Việt Nam, sau đại dịch Covid – 19, lượng người dân Nhật Bản đi du lịch ra nước ngoài đã giảm mạnh, nếu so với năm 2019, con số này đến năm 2023 đã giảm hơn 52%. Các nguyên nhân chính dẫn tới việc này là do ảnh hưởng dịch bệnh, những biến động về kinh tế, sự mất giá của đồng Yên và đặc biệt là chính sách kích cầu du lịch nội địa của nước này, khiến cho người dân đi du lịch trong nước nhiều hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà người Nhật ít đến Việt Nam du lịch hơn so với trước. Theo đó, trong năm 2023, Việt Nam đã đón 583.470 lượt du khách Nhật, tương đương phục hồi 61% so với trước đại dịch. Một thông tin đáng chú ý cũng được ông Hoàng Mạnh Đăng đưa ra, đó là du khách Nhật Bản thường tìm kiếm thông tin du lịch qua 4 kênh chính: Mạng Internet (chiếm hơn 21%), truyền hình (17%), bài đăng trên mạng xã hội (10%) và truyền miệng (10%). Điều này cho thấy sự quan trọng của việc quảng bá và cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam trên các kênh trực tuyến và truyền thông xã hội. Chính vì thế, để thu hút khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam hiện nay, Tổng Giám đốc Apex cho rằng trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin hiện tại, cần phát huy thế mạnh của lĩnh vực này, để đưa Việt Nam đến gần hơn du khách quốc tế. Cụ thể, để thu hút du khách Nhật, cần đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam trên các mạng xã hội, đặc biệt là thông qua người có ảnh hưởng hay người nổi tiếng (Kol). Ngoài những người nổi tiếng trong nước, các công ty du lịch tại Việt Nam có thể mời những người có ảnh hưởng, các Kol của Nhật Bản qua thăm Việt Nam và thuê họ chuyển tải những thứ du lịch Việt Nam đang có đến người dân tại đất nước của họ. Cùng quan điểm, ông Võ Việt Hoà, Giám đốc Khối du lịch quốc tế, công ty Saigontourist Group cũng cho rằng, với việc người Nhật hiện nay sử dụng tiếng Anh tốt và Internet phát triển, các công ty du lịch Việt Nam cần tận dụng các mạng xã hội như Facebook, YouTube hay chính Line của Nhật, để quảng bá về du lịch Việt Nam đến người Nhật. Theo ghi nhận của Saigontourist Group, du khách Nhật thường có xu hướng du lịch tự khám phá, và hiện nay đa số là người trẻ, chính vì vậy họ tìm hiểu về Việt Nam rất nhiều trên Internet. Sau khi tìm hiểu, họ sẽ đặt thẳng tour du lịch ngay trên website. Điển hình Saigontourist Group ghi nhận số lượng khách Nhật đặt tour trên website của mình chiếm đến 50%. Chính vì thế, trong thời gian tới, công ty sẽ tiến hành thêm vào website ngôn ngữ tiếng Nhật, làm các video clip giới thiệu về du lịch Việt Nam kể cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, để quảng bá trên các mạng xã hội và thông tin sẽ được cập nhật liên tục để thu hút du khách.