Dựng lại hiện trường vụ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người ở quốc lộ 51

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai thực nghiệm lại hiện trường vụ tài xế xe tải nghi cố tình cán qua người nạn nhân 2 lần trên quốc lộ 51, xảy ra cuối tháng 8 vừa qua. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai hôm nay dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51. Đây là vụ tai nạn nghi do tài xế xe tải cố tình cán qua người nạn nhân 2 lần, gây xôn xao dư luận. Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh Theo ghi nhận của PV, trưa nay, lực lượng chức năng đưa Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) cùng xe tải và xe máy của nạn nhân đến khu vực xảy ra tai nạn (phường Phước Tân, TP Biên Hòa) để thực nghiệm lại hiện trường. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Khu vực dựng lại hiện trường được lực lượng công an phong tỏa để đảm bảo an ninh, trật tự. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe tải BKS 71H-012.25 còn hạn kiểm định đến tháng 12/2024. Đỗ Minh Tân cùng xe tải gây tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh Như đã đưa tin, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Tân để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, trưa 28/8, Tân lái xe tải nói trên di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến đoạn phường Phước Tân, tài xế cho xe rẽ phải và va chạm với xe máy BKS 83P2-936.91 do anh T.H.D. (38 tuổi, quê Bình Dương) chạy cùng chiều. Sau va chạm, Tân dừng xe lại vài giây rồi tiếp tục di chuyển cho xe cán qua người và xe máy của nạn nhân. Hậu quả, anh D. tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế lưu thông phía sau ghi lại.