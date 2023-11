Dừng học 1 tuần với các học sinh đánh bạn ở huyện Thường Tín, Hà Nội

Đối với UBND xã Tân Minh, UBND huyện Thường Tín chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an huyện, nhà trường điều tra, tìm hiểu và có kết luận về vụ việc để có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp. Các ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh; tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín tích cực phối hợp với Công an huyện, UBND xã Tân Minh chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Tân Minh xử lý dứt điểm vụ việc. Yêu cầu các trường học trên địa bàn có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục học sinh, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tương tự xảy ra. Chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Tân Minh bảo đảm việc dạy và học, không để sự việc ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học của nhà trường.

(Nguồn: Hà Nội Mới)