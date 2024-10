Hoa giấy tuy dễ trồng, dễ chăm nhưng để hoa nở nhiều, rực rỡ thì cần một số bí quyết; trong đó, việc dùng giấm tưới cho hoa giấy đem lại hiệu quả bất ngờ. Hoa giấy - Bougainvillea là loài cây thân cứng nhưng lại thuộc họ dây leo, có nhiều gai nhọn và lá nhỏ. Nếu được trồng và chăm sóc cẩn thận, giàn hoa giấy có thể leo cao tới 15m và nở rực rỡ suốt 4 mùa. Một số loài hoa giấy phổ biến: Hoa giấy Thái Lan (Bougainvillea Spectabilis) Hoa giấy Brazil (Bougainvillea Glabra) Hoa giấy vạn hoa lầu Cây hoa giấy cao bồi Hoa giấy Mỹ Hoa giấy cẩm thạch. Dùng giấm tưới cho hoa giấy có tác dụng gì? Để hoa giấy phát triển mạnh mẽ, ra hoa đều đặn và có màu sặc tươi tắn, bạn cần cắt tỉa cảnh, tưới nước và chăm bón đúng cách. Việc dùng giấm tưới cho hoa giấy là một mẹo hiệu quả giúp cây nở hoa rực rỡ quanh năm. Ngoài acid acetic (hàm lượng thường từ 4-8%), giấm tự nhiên còn có một số vitamin và khoáng chất như vitamin C, kali, canxi, và magiê. Giấm có tính acid nhẹ, giúp cải thiện môi trường đất và cung cấp dưỡng chất cho cây trồng. Trong khi đó, hoa giấy là loài cây ưa nắng, phát triển tốt khi được trồng trên đất có tính kiềm nhẹ hoặc trung tính. Tuy nhiên, đất trồng qua thời gian thường trở nên bạc màu, thiếu dinh dưỡng và làm cây yếu đi, khó ra hoa, độ kiềm của đất tăng cao. Vì vậy, giấm được xem là một giải pháp tự nhiên giúp cải thiện chất lượng đất, từ đó thúc đẩy sự phát triển của hoa giấy. Việc dùng giấm tưới cho hoa giấy có một số tác dụng cụ thể sau: Cải thiện độ pH của đất trồng nhờ tính acid nhẹ có khả năng làm giảm độ kiềm của đất, tạo ra môi trường cân bằng hơn cho cây. Hoa giấy phát triển tốt nhất ở đất có độ pH từ 5.5 đến 6.0. Để duy trì độ pH trong đất, bạn hãy pha loãng 150ml giấm với 4 lít nước sạch rồi tưới. Kích thích cây ra hoa: Việc dùng giấm tưới cho hoa giấy đều đặn với liều lượng hợp lý giúp cây ra hoa đều và có màu sắc tươi tắn, rực rỡ hơn. Acid acetic kích thích sự phát triển của hoa, đồng thời giúp các mầm hoa phát triển nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng cho cây: Giấm có khả năng tiêu diệt một số loại vi khuẩn và nấm gây hại trong đất, do đó việc dùng giấm tưới cho hoa giấy giúp cây tránh được những bệnh do vi khuẩn, nấm mốc gây ra, từ đó giúp cây phát triển khoẻ mạnh hơn. Cung cấp dinh dưỡng: Ngoài acid acetic, giấm còn chứa một số khoáng chất như kali, canxi, magie... giúp cải thiện cấu trúc đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây hoa giấy.

Việc dùng giấm tưới cho hoa giấy giúp cây nở hoa rực rỡ quanh năm. (Ảnh: Shutterstock) Cách dùng giấm tưới cho cây hoa giấy Để việc tưới giấm cho cây hoa giấy đem lại hiệu quả tốt, bạn cần chú ý đến liệu lượng và thời gian tưới cây: - Pha loãng 150ml giấm với 4 lít nước sạch: Đây là tỷ lệ hợp lý để tưới cây, cân bằng độ pH cho đất. Không nên sử dụng giấm nguyên chất tưới trực tiếp lên cây vì acid có thể làm tổn thương rễ và lá. - Nên tưới giấm lên cây hoa giấy định kỳ 1 lần mỗi tháng để cây hấp thụ dinh dưỡng và điều chỉnh độ pH một cách an toàn, không nên tưới giấm quá thường xuyên vì sẽ khiến cây rơi vào tình trạng quá tải acid. - Thời điểm hợp lý nhất để dùng giấm tưới cho cây hoa giấy là buổi sáng sớm hoặc chiều tối, khi trời không nắng gắt. - Nên sử dụng giấm tự nhiên để tưới cây thay cho giấm công nghiệp vì giấm tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất mà giấm pha từ hóa chất không có.