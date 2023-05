Dừng dự án nhiệt điện 2,2 tỷ USD tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ thống nhất không triển khai các dự án nhiệt than công suất 13.220MW, trong đó có dự án nhiệt điện than Quỳnh Lập I, II. Thay vào đó, tại danh mục và tiến độ các dự án nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện sẽ xem xét trong kế hoạch thực hiện quy hoạch các vị trí tiềm năng tại khu vực Quỳnh Lập - Nghệ An, Nghi Sơn - Thanh Hóa để xây dựng nhà máy điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) Quỳnh Lập/Nghi Sơn trong giai đoạn 2021-2030, công suất 1.500MW.

Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch địa điểm vào năm 2009 trên diện tích quy hoạch 283ha, quy mô 2.400MW. Dự án được đầu tư theo 2 giai đoạn: Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập I và nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2. Giai đoạn 1 có tổng mức vốn đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD, công suất 1.200MW do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.