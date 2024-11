Đừng đợi đến khi hỏng mới thay nữa, vì những đồ dùng nhà nào cũng có dưới đây cứ sử dụng lâu dài sẽ gây hại sức khỏe

Một số vật dụng trong gia đình có thiết kế bắt mắt, giá thành rẻ nhưng nếu sử dụng lâu dài có thể gây ra những nguy cơ với sức khỏe. Giấy ăn dạng bột

Giấy ăn là một sản phẩm thiết yếu nên cần đặc biệt chú ý đến chất lượng. Những loại rẻ tiền, chất lượng kém, khi dùng bột giấy rơi ra chỉ với thao tác chà nhẹ. Nếu gặp loại giấy rẻ tiền không rõ nguồn gốc này, không nên tiếp tục sử dụng bởi nhiều tạp chất, lại lạm dụng thành phần tẩy trắng. Vì nó có thể gây dị ứng, thậm chí gây ra các vấn đề về hô hấp. Màng bọc thực phẩm

Màng bọc thực phẩm chủ yếu được làm từ hợp chất polyethylene (nhựa PE) cùng với phụ gia hóa dẻo hay chất chống oxy hóa. Nếu sử dụng màng bọc thực phẩm không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi bọc thức ăn bằng màng bọc sẽ dẫn đến sự tiếp xúc của các thành phần thực phẩm với màng nhựa. Trong khi hóa chất và phụ gia làm nên màng bọc nhựa thường có hại cho sức khỏe. Cho nên bạn cần sử dụng màng bọc thực phẩm đúng cách. Người nội trợ nên sử dụng các loại hộp đựng bằng thủy tinh hoặc inox để bảo quản thực phẩm thay cho màng bọc, vừa thân thiện với môi trường vừa tốt cho sức khỏe. Thảm chùi chân

Thảm chùi chân có công dụng thấm nước, thấm chất dơ để chân được khô ráo, sạch sẽ. Chính vì công dụng đó nên thảm chùi chân là đồ dùng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong gia đình. Thay thảm chùi chân thường xuyên để giữ cho không gian luôn sạch sẽ, ngăn ngừa tai nạn trơn trượt. Do đó nên thay thảm chùi chân thường xuyên để giữ cho không gian luôn sạch sẽ, ngăn ngừa tai nạn khi thảm đã cũ và dễ trơn trượt. Bên cạnh đó, thay thảm chùi chân giúp cải thiện thẩm mỹ, giúp không gian sống của bạn trông sạch đẹp hơn. Khăn mặt

Khăn mặt cũng là vật dụng cần thay định kỳ, vì khi dùng khăn mặt lâu sẽ có những tác hại như: Gây kích ứng da nhất là khăn mặt có chất liệu không phù hợp với da của bạn. Khăn mặt dùng lâu khiến da khô, nổi mụn và kích ứng.

Gây mất cân bằng độ ẩm cho da dẫn đến khô da và kích ứng. Làm giảm hiệu quả của sản phẩm chăm sóc da. Tăng nguy cơ các loại mụn, nhất là mụn trứng cá. Miếng rửa bát

Nhà bếp cũng được đánh giá là nơi chứa nhiều vi khuẩn như nhà vệ sinh. Miếng rửa bát là một trong những đồ dùng chứa những vi khuẩn gây bệnh đó. Chỉ sau 2 ngày khử trùng, vi khuẩn trên miếng rửa chén vẫn có thể sinh sôi nhanh chóng. Thay mới miếng rửa chén định kỳ giúp giảm tình trạng vi khuẩn sinh sôi, có hại sức khỏe. Miếng rửa bát chứa lượng vi khuẩn gấp 200.000 bồn cầu, một số loại vi khuẩn thường được tìm thấy như: E. Coli: Gây bệnh tả, tiêu chảy. Staphylococcus: Gây nhiều bệnh nhiễm trùng về da và đường tiết niệu. Campylobacter: Gây bệnh viêm ruột và tiêu chảy. Dép nhựa

Sử dụng dép nhựa giấnhr minh họa rẻ đi trong nhà là thói quen phổ biến ở nhiều gia đình nhờ vào tính tiện dụng và giá cả thấp. Dép nhựa thường tiếp xúc với nước, đặc biệt là trong những không gian ẩm ướt, tạo điều kiện tốt cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, đặc biệt là với loại dép đã sử dụng lâu, cũ, hỏng. Các vi sinh vật này có thể gây ra nhiều vấn đề về da và chân nếu không được kiểm soát kịp thời. Do đó, ngoài việc đánh rửa dép thường xuyên, bạn còn lưu ý thay dép khi có dấu hiệu cũ hỏng quá mức. Nếu có điều kiện, nên mua dép làm bằng nhựa cao cấp để an toàn hơn với sức khỏe. Chổi quét nhà

Là một đồ dùng gia đình quan trọng trong việc làm sạch nhà cửa. Tuy nhiên nếu không được thay đổi định kỳ, đây sẽ là môi trường vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng phát triển. Những tác nhân này sẽ gây nên các vấn đề về sức khỏe như: Viêm họng, viêm phổi, viêm da, dị ứng... Thay chổi quét nhà khoảng 3 - 6 tháng/ 1 lần tránh vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng phát triển. Vì vật, tốt nhất nên thay chổi quét nhà khoảng 3 - 6 tháng/ 1 lần, tùy thuộc vào tần suất sử dụng của bạn. Nếu chổi bị hư hỏng, gãy hoặc không sử dụng, hãy thay mới. Theo Gia đình và xã hội