Đứng đầu thế giới về ứng dụng AI tạo sinh, Trung Quốc vẫn kém Mỹ một điểm

Cuộc khảo sát do công ty phần mềm phân tích và AI của Mỹ SAS ủy quyền cho hãng nghiên cứu Coleman Parkes Research thực hiện. Họ thăm dò ý kiến của 1.600 người ra quyết định trong các ngành công nghiệp khác nhau tại 17 quốc gia. Đáng chú ý, 83% số người được hỏi ở Trung Quốc báo cáo sử dụng AI tạo sinh (GenAI).

Một nhân viên trình bày cách AI tạo sinh được sử dụng để khôi phục sách cổ cho khách tham quan Hội nghị AI thế giới 2024 tại Thượng Hải ngày 6/7. Ảnh: Xinhua

Con số này cao hơn so với 16 nước còn lại, bao gồm cả Mỹ, nơi 65% số người được hỏi cho biết họ đã áp dụng GenAI. Mức trung bình toàn cầu là 54%. Theo Stephen Saw, CEO Coleman Parkes, tỷ lệ ứng dụng AI tạo sinh của Trung Quốc không nhất thiết tương đương với việc thực hiện hiệu quả hơn. Thực tế, khảo sát cho thấy các tổ chức ở Mỹ dẫn đầu về triển khai đầy đủ công nghệ GenAI với tỷ lệ 24% so với 19% của Trung Quốc và 11% của Vương quốc Anh.