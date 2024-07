Đừng cố độ 3 thứ này nếu bạn muốn bán xe cũ được giá

Độ la-zăng xe to quá khổ

Lý do là vì độ xe có thể làm giảm giá trị bán lại của chiếc xe. Dưới đây là 3 thứ mà bạn không nên độ cho chiếc xe của mình.

Điều này đặc biệt đúng nếu bạn sử dụng bộ la-zăng có kích thước quá to trên xe thay vì các tùy chọn tương xứng với kích thước tổng thể của xe. Một số lý do khiến việc độ la-zăng quá khổ làm giảm giá trị xe có thể kể đến như la-zăng quá to sẽ dẫn đến lực cản lăn cao, làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Chưa hết, la-zăng kích thước lớn còn có thể ảnh hưởng đến những trải nghiệm khác như khả năng tăng tốc, sự thoải mái và chất lượng xe.

Độ hệ thống treo

Hạ thấp hệ thống treo là một trong những bản độ phổ biến dành cho ô tô. Giống như la-zăng cỡ lớn, đây là điều mà chỉ một số tài xế mong muốn.