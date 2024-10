Đừng bao giờ cho trẻ nhỏ ngồi ở vị trí này nếu không muốn gặp nguy hiểm

Từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi hoặc cao trên 1,35m, trẻ em có thể dùng dây an toàn dành cho người lớn với điều kiện sử dụng thêm đệm nâng. Dây an toàn trên xe vốn được thiết kế để dành cho người lớn, nên phần dây chéo có thể chèn vào cổ, gây ngạt thở cho trẻ trong trường hợp xảy ra tai nạn do sự hạn chế về kích thước cơ thể của trẻ nhỏ.

Thiết bị an toàn như ghế trẻ em đặt ở phía sau giúp giảm 14% nguy cơ chấn thương so với ngồi ở phía trước. Ảnh: Skoda

Nhiều quốc gia còn khuyến nghị việc lắp ghế trẻ em ở vị trí chính giữa của hàng ghế sau bởi vị trí này giúp trẻ tránh được các túi khí, nhất là những xe được trang bị túi khí rèm cho hành khách phía sau. Ngoài ra, điều này còn giúp tránh khỏi những rủi ro tiềm ẩn khác khi xảy ra va chạm. Người lái xe cũng không bị mất tập trung khi trẻ nhỏ nghịch ngợm trên xe.

Tại Việt Nam, căn cứ Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (hàng ghế trước), trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, cụ thể là nôi trẻ em sơ sinh (< 2 tuổi), ghế trẻ em nhỏ (cho trẻ từ 2 - 6 tuổi) và các loại đệm nâng (cho trẻ từ 6 - 10 tuổi). Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2026. Theo Sổ tay các biện pháp an toàn đường bộ, khi dùng thiết bị an toàn, nguy cơ chấn thương cho trẻ ngồi ghế sau giảm 14% so với trẻ ngồi ghế trước.