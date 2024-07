Đức Phúc, Song Luân khóc nức nở vì kết quả show Anh trai say hi

Vừa tỏa sáng đã phải dừng lại

Sau 2 lượt thi của Livestage 2, chiến thắng thuộc về đội Hieuthuhai. Sáu anh trai phải nói lời chào chương trình là Nicky, Công Dương, Đỗ Phú Quí, Tage, Phạm Anh Duy và Phạm Đình Thái Ngân.



Công Dương, Nicky, Phạm Anh Duy là những anh trai gây tiếc nuối vì bị loại. Công Dương và Nicky đội Negav còn có sân khấu trending hạng nhất YouTube Việt Nam.

Khán giả bức xúc trước kết quả, trong đó Nicky, Công Dương đang có sân khấu gây sốt mạng xã hội. Cả hai cùng một đội của Negav, trình diễn Catch me if you can. Đây là ca khúc hiện đứng hạng nhất trending mục âm nhạc tại YouTube Việt Nam, vượt qua MV Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, tiết mục này đứng bét trong lượt thi đối đầu tại chương trình.