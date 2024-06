Đức mất ‘sao trẻ’ Pavlovic, gọi Emre Can thay thế

Đáng ngạc nhiên là HLV Nagelsmann đã chọn Emre Can (Dortmund) để thay thế. Dư luận Đức tỏ ra hoài nghi với quyết định này vì Emre Can đã sa sút phong độ nhiều năm qua. Mùa giải này dù cùng Dortmund vào đến chung kết Champions League nhưng Can không đóng góp quá nhiều, ngược lại hay mắc lỗi nghiêm trọng.

Trong khi đó, các giải pháp đáng tin hơn như Leon Goretzka (Bayern Munich) hay Angelo Stiller (Stuttgart) lại bị Nagelsmann bỏ qua. "Chúng tôi muốn có thêm một số 6 trong đội hình và quyết định triệu tập Can. Cậu ấy ngay lập tức bày tỏ sự nhiệt tình và sẵn sàng góp sức cho đội tuyển", nhà cầm quân 36 tuổi giải thích trong buổi họp báo hôm qua tại đại bản doanh Herzogenaurach của Đức.

Emre Can trong trận thắng Pháp 2-1 năm 2023.

Ngay sau khi quyết định loại Pavlovic, Emre Can đã đến tập trung cùng ĐT Đức. Lần cuối cùng Can được gọi vào ĐTQG là trận thắng 2-1 trước á quân Pháp tại Dortmund vào tháng 9 năm ngoái.Ngày 15/6, Đức sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch EURO trên sân nhà bằng trận đấu với Scotland. Ngày 19 và 24/6, chủ nhà EURO 2024 sẽ lần lượt chạm trán Hungary và Thụy Sĩ.