Đức 'hắt hơi', châu Âu 'sổ mũi'

Cục Thống kê liên bang Đức (Destatis) thông báo, GDP của nước này đã giảm 0,2% trong năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái, khi mà năm 2023, kinh tế Đức đã giảm 0,3%. Một trung tâm dịch vụ việc làm ở Đức. Ảnh: JENS KALAENE/DPA/PICTURE ALLIANCE Theo giới quan sát, mọi chỉ dấu đều đỏ tại Đức. Số người thất nghiệp trong năm 2025 có nguy cơ lên đến 3 triệu người, một ngưỡng mà nước này chưa bao giờ có kể từ năm 2010. Hơn 360 doanh nghiệp có doanh thu trên 10 triệu EUR đã nộp đơn xin phá sản, tăng 30% so với năm 2023. Theo nhận định của Jonas Eckhardt, Giám đốc văn phòng tư vấn FalkenSteg (Đức), sự gia tăng chóng mặt về số vụ phá sản là triệu chứng của một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người tiêu thụ có cái nhìn bi quan về tương lai kinh tế đất nước. Vị giám đốc này còn dự báo, tỷ lệ phá sản sẽ tăng 20%-25% trong năm 2025, do những rủi ro bổ sung sẽ đè nặng lên nền kinh tế xuất khẩu Đức như xung đột thương mại và khả năng tăng cường chính sách bảo hộ mậu dịch của chính phủ mới ở Mỹ. Trung tuần tháng 12-2024, Ngân hàng Trung ương Đức đã giảm dự báo tăng trưởng cho các năm 2025 và 2026 lần lượt xuống còn 0,2% thay vì là 1,1% như ban đầu và 0,8% thay vì là 1,4%. Theo nhà kinh tế học Jan Mischke của Viện Nghiên cứu toàn cầu McKinsey, từ nhiều thập niên qua, nền kinh tế Đức đã tạo dựng được sự thành công nhờ vào nền công nghiệp xuất sắc. Nền kinh tế này được hưởng lợi từ một nguồn năng lượng giá rẻ đến từ Nga, đáp ứng nhu cầu gần như vô hạn của Trung Quốc và dựa vào chuỗi giá trị công nghiệp được tổ chức hoàn hảo. Chính mô hình tuyệt vời này đã tạo ra một sức tăng trưởng vững chắc. Nhưng nay, nguồn năng lượng có giá cả phải chăng đã biến mất. Trung Quốc tăng trưởng trì trệ và nhất là đang trở thành một đối thủ cạnh tranh, còn chuỗi sản xuất thì bị rối loạn bởi những gián đoạn về công nghệ như quá trình chuyển đổi sang xe điện hay xe tự hành. Tất cả những nền tảng của mô hình Đức đã bị lung lay cùng một lúc. Đây thực sự là một khủng hoảng về mặt cơ cấu. Trọng lượng của nền kinh tế hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) và cường độ trao đổi thương mại của Đức trong khu vực lớn đến mức sự trì trệ của nền kinh tế Đức đang ảnh hưởng đến toàn khối. Báo Le Figaro (Pháp) cho hay, trong 75 năm qua, việc xây dựng châu Âu cũng như nền kinh tế của khối, hơn bao giờ hết dựa trên vai của Đức. Hơn 1/4 GDP của Khu vực đồng tiền chung EUR (Eurozone) và gần 1/3 sản lượng sản xuất công nghiệp được tạo ra ở Đức. Trong năm 2023, Đức đóng góp khoảng 17 tỷ EUR cho ngân sách EU. Kinh tế Đức suy thoái chắc chắn sẽ kìm hãm hoạt động kinh tế trên toàn châu lục. Cuộc khủng hoảng đang lan rộng qua vành đai thương mại giữa các nước. Khủng hoảng còn có nguy cơ trầm trọng hơn khi Đức là đối tác hàng đầu của ít nhất 12 nước, trong đó có Pháp và Italy. Theo France Culture, trong cuộc khủng hoảng ở Đức, Áo dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Đức là đối tác thương mại lớn nhất. Năm 2024, năm thứ hai liên tiếp, Áo kết thúc năm trong báo động đỏ, điều chưa từng có từ năm 1950. Giá khí đốt cao và lạm phát, mức cao nhất trong Eurozone, đang đè nặng nền kinh tế Áo. MINH CHÂU