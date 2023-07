Đưa tin thất thiệt về Trường Quân sự QK 7, bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ

Hành vi này đã trực tiếp xâm phạm đến quy định về quản lý môi trường mạng, làm giảm uy tín của tổ chức, cụ thể là Trường Quân sự Quân khu 7, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, uy tín của quân đội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội và những thiệt hại đã xảy ra.

Bị cáo đăng bài với mục đích đăng tải thông tin cộng đồng nhưng việc đăng tin bài này không đúng sự thật, có tính chất bịa đặt. Hành vi phạm tội do bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài thực hiện đã gây ra hậu quả nghiêm trọng trong việc tổn hại uy tín của một nhà trường quân đội, gián tiếp xúc phạm đến các quân nhân đang học tập, công tác tại trường.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 phút ngày 11/1/2023, mặc dù không biết nội dung vụ việc, không tiến hành kiểm chứng, nhưng bị cáo Nguyễn Lê Tấn Tài đã sử dụng máy tính xách tay của bản thân trực tiếp duyệt, chỉnh sửa bài viết do người không rõ lai lịch gửi đến, có nội dung bịa đặt, sai sự thật về việc tại Trường Quân sự Quân khu 7 xảy ra vụ hiếp dâm nữ sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh vào lúc 22h30 phút ngày 10/1/2023 tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 3, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường Quân sự Quân khu 7) và nhiều vụ việc hiếp dâm trước đây.

Bị cáo Tài đã đăng tải bài viết trên trang fanpage: UFH Confession (Tài là quản trị viên) lúc 19h ngày 11/1/2023.

Bài viết đã tạo ra lượng tiếp cận và tương tác rất lớn, tuy bị cáo sau đó có tiến hành xóa bài viết nhưng bài viết đã có hàng trăm nghìn lượt tương tác, gây hoang mang dư luận.

Hoàng Thọ