Đưa hối lộ cho lãnh đạo trung tâm đăng kiểm, một Giám đốc ở TP.HCM bị khởi tố

Ngày 15/12 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Phạm Xuân Lộc (60 tuổi, ngụ quận 10, là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Quang Châu, trụ sở tại quận 1) về tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Phạm Xuân Lộc đưa hối lộ cho ông Nguyễn Chí Quyết - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D (địa chỉ đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM) trong quá trình nghiệm thu cải tạo các phương tiện do Lộc làm khống hồ sơ thi công. Tổng số tiền bị can Lộc đưa hối lộ cho Quyết gần 150 triệu đồng.