Đưa con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: 2 bị cáo chỉ bị đề nghị án treo

Vệ sinh xong Bích đưa cháu Q. vào giường. Thấy Q. có biểu hiện khó thở nên Quang bế cháu lên và dùng tay xoa vào lưng của Q. rồi đặt lại xuống giường. Quang hà hơi thổi vào miệng cháu Q. để hô hấp nhân tạo, dùng tay xoa vào lồng ngực. Khoảng 2-3 phút sau thì cháu Q. lịm dần đi.

Thấy vậy, Bích lái xe chở Quang và cháu Q. đến bệnh viện, nhưng cháu bé qua đời trên đường đi. Sau đó, cả Quang và Bích đưa cháu Q. trở về căn nhà trên đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc) trước khi quyết định chở thi thể của cháu Q. ra TP Huế để bàn giao cho gia đình ông N.H.N.

Trước khi đi Bích dùng khăn bông lớn (loại khăn tắm) lại rồi quấn thi thể cháu Q. lại rồi bế đặt trên ghế lái của hàng ghế giữa (sau ghế lái) của ô tô nhãn hiệu Ford Everest. Sau đó, Bích lái ô tô chở Quang và thi thể cháu Q. đi với lộ trình dự định là sang Đắk Lắk rồi ra Huế.

Tuy nhiên, trên đường đi, Lê Minh Quang lo thi thể để lâu sẽ phân hủy, bốc mùi, sợ bị phát hiện nên trên đường đi Quang suy nghĩ về việc xử lý thi thể cháu Q. Khi đi sang địa phận tỉnh Đắk Lắk thì Quang vào mạng Internet tìm hiểu về lò hoả táng ở địa phương này nhưng không thấy. Khi Bích nói là: "Bên Đắk Lắk có chỗ cho chôn những người bị chết vì COVID-19 nhưng 3 năm sau mới cho hốt cốt", nhưng Quang không đồng ý vì thời gian lâu.

Sau đó Quang nghĩ là chỉ còn cách thiêu xác cháu Q. rồi đưa cho tro cốt về cho gia đình ông N.H.N. Khi Quang nói với Bích suy nghĩ của mình thì Bích sợ và không đồng ý. Quang tiếp tục thuyết phục thì Bích về việc thiêu thi thể cháu Q. thì Bích không nói gì. Quang xác định địa điểm thiêu thi thể cháu Q. là trong vườn của mình ở thôn 12, xã Phú Hoà (TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trên đường đi Quang nói với Bích dừng lại một số điểm để mua than, can đựng xăng/dầu, mua xăng/dầu, xô sắt để phục vụ việc thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 13h ngày 25/3/2022, Quang và Bích lái xe đưa thi thể của cháu N.L.M.Q vào vườn của Quang ở xã Hòa Phú chọn địa điểm là khu vực khe cạn ở phía dưới thấp và cách cổng vườn khoảng 40 - 50 mét là chỗ thiêu thi thể cháu Q.

Tại đây, Bích đặt thi thể cháu Q. vào trong máng xe rùa rồi đi lên chỗ ô tô chờ. Quang ở lại chất than và dùng xăng/dầu thiêu thi thể của cháu Q. Khoảng 19h cùng ngày, khi thấy thi thể của cháu Q. thành than tro thì Quang gọi Bích xuống và nói Bích lấy nước trong thùng phi gần đó để Quang đổ vào trong máng xe rùa cho tắt lửa than và nhanh nguội.