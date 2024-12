Đưa 12 liệt sỹ Quân khu 7 về nơi yên nghỉ

Sáng 8/12, tang lễ của 12 chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ diễn tập tại Đồng Nai diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM). Sáng 8/12, tang lễ của 12 liệt sỹ hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM). Linh cữu của 12 liệt sỹ được Quân khu 7 đưa về Nhà tang lễ, xếp thành một hàng ngang, phủ quốc kỳ trang trọng. 12 liệt sỹ hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ diễn tập thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Trong đó, người lớn tuổi nhất sinh năm 1999 và trẻ nhất sinh năm 2005. 7 người thuộc đợt nhập ngũ tháng 2/2023 và 5 người nhập ngũ tháng 2. Trước đó, ngày 1-4/12, Quân khu 7 tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ tại trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai). Lúc 20h27 ngày 2/12, tổ công tác thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 vận chuyển thuốc nổ ra vị trí tập kết thì trời mưa to, sấm sét nên tạm dừng. Đột nhiên, khối thuốc phát nổ làm 12 quân nhân hy sinh. Tại lễ viếng, Tư lệnh Quân khu 7, trung tướng Nguyễn Trường Thắng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 do Chủ tịch nước Lương Cường truy tặng đến đại diện 12 gia đình liệt sỹ hy sinh. Chính ủy Quân khu 7 Trần Hoài Trung trao bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình các liệt sỹ. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại diện gia đình các liệt sy. Bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi), mẹ của liệt sỹ Nguyễn Trọng Hòa, khóc nức nở trước di ảnh của con trai. Có mặt tại Nhà tang lễ từ sớm, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng 2 lãnh đạo Quân khu 7 là Trung tướng Nguyễn Trường Thắng (Tư lệnh) và Trung tướng Trần Hoài Chung (Chính ủy) đã thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sỹ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đến viếng các liệt sỹ. "Vô cùng thương tiếc mười hai Đồng chí "Chiến sỹ trẻ" QĐND Việt Nam đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ. Xin bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc cùng gia quyến, người yêu, đơn vị các Đồng chí. Chúc các Đồng chí yên giấc ngàn thu. Rất thương", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi trong sổ tang. 11h, Lễ viếng kết thúc, chuyển sang Lễ Truy điệu. Trong điếu văn, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, gọi sự hy sinh của 12 chiến sỹ là tổn thất đau thương, vô cùng to lớn với quân đội, Quân khu 7, các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai và gia đình các liệt sỹ. "12 chiến sỹ thân yêu của chúng ta đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn đôi mươi... để lại nỗi đau thương vô hạn không gì bù đắp được... Sự hy sinh của các đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ diễn tập, để sẵn sàng phương án tác chiến bảo vệ bình yên cho Tổ quốc", nội dung điếu văn nêu. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, và Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, đưa linh cữu các liệt sỹ ra xe. Xe đưa tang có xe hộ tống của CSGT và xe kiểm soát quân sự, được chia thành 3 đoàn về các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận và Đồng Nai. Sau đó, các liệt sỹ sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ ở địa phương và các nghĩa trang quê nhà. Danh sách 12 liệt sỹ: 1. Thượng sỹ Đặng Quốc Bình sinh ngày 3/2/2004, nhập ngũ tháng 2/2023, tiểu đội trưởng. Quê quán: Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. 2. Trung sỹ Nguyễn Bùi Trường An sinh ngày 12/10/2002, nhập ngũ tháng 2/2023. Quê quán: Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 3. Trung sỹ Trịnh Doãn Thế Anh sinh ngày 4/1/2005, nhập ngũ: tháng 2/2023. Quê quán: Xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 4. Trung sỹ Hồng Chí Tài sinh ngày 17/9/2005, nhập ngũ tháng 2. Quê quán: Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 5. Trung sỹ Trương Văn Tiến sinh ngày 27/7/1999, nhập ngũ tháng 2. Quê quán: Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 6. Trung sỹ Thông Minh Kiệt sinh ngày 20/2/2004, nhập ngũ tháng 2/2023. Quê quán: Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 7. Trung sỹ Phạm Ngọc Hiếu sinh ngày 26/2/2000, nhập ngũ tháng 2/2023. Quê quán: Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 8. Trung sỹ Lâm Hoàng Nhật sinh ngày 13/8/2003, nhập ngũ tháng 2. Quê quán: Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 9. Trung sỹ Võ Thanh Hiếu sinh ngày 8/3/2004, nhập ngũ tháng 2/2023. Quê quán: Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 10. Trung sỹ Bùi Hy Lạp sinh ngày 17/10/2004, nhập ngũ tháng 2/2023. Quê quán: Xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 11. Trung sỹ Nguyễn Hồ Gia Huy sinh ngày 30/9/2005, nhập ngũ tháng 2. Quê quán: Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 12. Trung sỹ Nguyễn Trọng Hòa sinh ngày 2/7/2005, nhập ngũ tháng 2. Quê quán: Xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.