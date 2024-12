Dự tiệc cuối năm với suit nhung sang trọng

Suit nhung là lựa chọn hoàn hảo dành cho chị em ưa chuộng phong cách thanh lịch, sang trọng, phù hợp cho những buổi tiệc trong không khí cuối năm. Nhắc đến thời trang dự tiệc mùa lạnh với phong cách thanh lịch, sang trọng thì không thể thiếu những bộ suit nhung mang sắc màu nổi bật, thiết kế may đo vừa vặn tôn dáng người mặc. Nữ hoàng Mary của Đan Mạch toát lên vẻ đẹp kiêu sa với vest nhung màu tím hoàng gia, kết hợp thêm đôi giày cao gót mũi nhọn giúp diện mạo càng thêm cuốn hút. Bộ đồ suit nhung là giải pháp hoàn hảo cho phái đẹp khi muốn tạo phong cách ấn tượng để xuất hiện tại bữa tiệc cuối năm. Tham dự buổi hòa nhạc Together at Christmasara do Vương phi Kate tổ chức, Tindall - con gái Công chúa Anne diện bộ suit nhung màu đỏ tía, tông màu thịnh hành của mùa thu đông 2024. Một thành viên của Hoàng gia Đan Mạch cũng lăng xê suit nhưng khi theo phong cách thanh lịch khi chọn thiết kế màu đen ánh kim tại bữa tiệc chiêu đãi của Nhà vua Đan Mạch với Tổng thống Ai Cập. Em dâu của vương phi Kate (vợ James Middleton) diện bộ suit nhung màu xanh navy trang nhã, chuẩn phong cách hoàng gia khi tới tham dự buổi hòa nhạc Together at Christmasara 2024. Fashionista Tamara ghi điểm khi diện bộ suit nhung với điểm nhấm là phần quần ống loe kiểu cách kết hợp cùng phụ kiện clutch cầm tay và mắt kính đồng điệu, sải bước thu hút mọi ánh nhìn trên đường phố Paris. Các kiểu suit nhung thiên về những tông màu đỏ đậm, đỏ tía mang đậm không khí mùa lễ hội Giáng sing trở thành lựa chọn hàng đầu dành cho các bữa tiệc cuối năm. Chị em có thể diện thiết kế với kiểu dáng phom rộng vừa thoải mái vừa thanh lịch. Trong những ngày lễ hội cuối năm, bộ đồ nhung cổ điển và sang trọng với họa tiết ánh kim khi được phối cùng mẫu túi xách nhung đỏ tạo điểm nhấn ấn tượng cho phong cách. Bộ đồ nhung kiểu dáng oversized với sắc màu tím than, kết hợp cùng phụ kiện túi da đồng điệu là gợi ý lý tưởng cho bữa tối Giáng sinh và các bữa tiệc cuối năm. Thu Vân