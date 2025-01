Du thuyền, hàng không ùn ùn đưa khách quốc tế đến 'xông đất' miền Trung

Ngày đầu tiên của năm mới 2025, hàng ngàn du khách quốc tế đã theo du thuyền, máy bay "xông đất" Đà Nẵng, phố cổ Hội An, Bình Định, mang theo niềm hy vọng về một năm tiếp tục bội thu của du lịch miền Trung. Sáng 1/1/2025, thành phố Hội An tổ chức đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An trong năm 2025 tại khu vực Chùa Cầu. Đoàn gồm 18 vị khách đến từ Ý. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Bí thư, Chủ tịch thành phố Hội An cùng tham gia đón đoàn Sau chương trình đón tiếp long trọng, đoàn khách tham quan khu phố cổ Hội An với nhiều công trình kiến trúc cổ được bảo tồn theo thời gian và trải nghiệm các hoạt động văn hóa- nghệ thuật, trình diễn nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan trong ngày đầu năm mới 2025.

Hoạt động đón đoàn khách tham quan đầu tiên của năm 2025 thể hiện sự chào đón nồng nhiệt, lòng hiếu khách và hứa hẹn mở ra một năm du lịch sôi động, thu hút thêm nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm tại Hội An. Du thuyền đưa hàng ngàn khách quốc tế "xông đất" Đà Nẵng Sáng 1/1, Đà Nẵng chào đón hàng ngàn du khách đặt chân đến thành phố trong ngày đầu năm mới bằng đường hàng không và đường biển. Xuất phát từ Singapore ngày 22/12/2024, tàu Noordam đã đi qua Thái Lan, Campuchia trước khi đến Việt Nam. Du thuyền chở gần 2.000 du khách quốc tịch Âu, Mỹ đến "xông đất" Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, du khách tàu Noordam sẽ dành hai ngày tham quan những điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, biển Mỹ Khê và khám phá thành phố bằng xích lô... Du thuyền Noordam cập cảng Tiên Sa sáng đầu năm 2025. Ảnh: Thanh Hiền.

Du thuyền Noordam dài 285,29m và 11 tầng phục vụ 924 phòng. Tại Đà Nẵng, du khách sẽ dành hai ngày tham quan những điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, biển Mỹ Khê và khám phá thành phố bằng xích lô...

Theo dự báo của Cảng Đà Nẵng, năm 2025, Cảng dự kiến đón 76 chuyến tàu với khoảng 70.000 lượt du khách, tăng hơn 60% so với năm 2024.

Sáng cùng ngày, Đà Nẵng cũng chào đón những vị khách đến thành phố bằng đường hàng không. Sở Du lịch đã tặng gần 1.000 voucher trải nghiệm dịch vụ dành cho những du khách đầu tiên. Anh Hoàng Huy (đến từ TPHCM) cho hay, anh cùng 3 người bạn đến Đà Nẵng dịp này để chơi golf. "Thời tiết trong sáng đầu năm rất đẹp, thích hợp cho việc đánh golf. Chúng tôi sẽ ở lại thành phố 5 ngày", anh Huy nói. Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, việc có đông du khách đến thành phố trong ngày đầu năm mới là tín hiệu tích cực. Năm nay, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút gần 12 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm ngoái. Sáng 1/1/2025, Đà Nẵng chào đón những vị khách đến thành phố bằng đường hàng không.

Trong ngày đầu tiên của năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 125 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 57 chuyến bay quốc tế. Tính riêng dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025, từ 28/12/2024 đến ngày 1/1/2025, Cảng đã đón hơn 600 chuyến bay, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Yên tổ chức chào cờ, đón những du khách đầu tiên đến Mũi Điện Sáng 1/1, tại Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện), xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã diễn ra lễ chào cờ đầu năm mới và các hoạt động chào đón những khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh. Du khách đến tham quan mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) của tỉnh Phú Yên.

Chương trình nhằm tăng cường giới thiệu quảng bá điểm đến đặc trưng của tỉnh, khu danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh. Bên cạnh đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh du lịch Phú Yên hấp dẫn, thân thiện mến khách. Lễ chào cờ đầu năm đã diễn ra với sự tham gia của người dân, du khách, nhiều đại biểu tại trung ương và đại biểu trong và ngoài tỉnh Phú Yên. Tại đây, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã tặng quà cho những vị khách đầu tiên đến Mũi Điện năm 2025. Lễ chào cờ đầu năm 2025 có rất nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh Phú Yên tham dự

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: “Lễ Chào cờ đầu năm mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho chuỗi sự kiện lớn trong năm 2025 như: Chào mừng 95 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm thành lập nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên và Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước...". Theo ông Đào Mỹ, năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến địa phương hơn 4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt (tăng 52% so với cùng kỳ). Khách tham quan tại thắng cảnh Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh năm 2024 đạt trên 110.000 lượt, trong đó gần 1.000 khách quốc tế. Bình Định đón chuyến bay "xông đất" Sáng 1/1, tại sân bay Phù Cát, Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức lễ đón chào những du khách đầu tiên xông đất miền "đất võ trời văn" trong năm mới 2025. Theo đó, chuyến bay số hiệu VN1392 của Vietnam Airlines từ TPHCM đưa tổng số 180 hành khách trong đó có 8 hành khách nước ngoài đến với Quy Nhơn (Bình Định). Sở Du lịch chọn những du khách ngẫu nhiên trên chuyến bay để tặng hoa, quà kỷ niệm và chúc mừng năm mới 2025. Bình Định đón hành khách trên chuyến bay đầu tiên năm mới đến xông đất. Ảnh: Trương Định Ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trong hôm nay (1/1) sẽ có tổng cộng 14 chuyến bay đến Bình Định. Sáng ngày 4/1 tới đây, Sở cũng tổ chức đón chuyến tàu biển quốc tế đến Quy Nhơn, nhân dịp năm mới. Ngoài ra, mùng 1 Tết Nguyên đán năm nay, lần đầu tiên tỉnh sẽ tổ chức đón chuyến tàu hỏa đầu tiên đến với Bình Định. Tặng hoa, quà kỷ niệm và chúc mừng năm mới 2025 với các vị khách đầu tiên đến "xông đất". Ảnh: Trương Định Sự kiện đầu năm mới thể hiện sự thân thiện, mến khách của người dân Bình Định. Ảnh: Trương Định Quảng Bình đón những vị khách đầu tiên năm 2025 Sáng 1/1, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến Quảng Bình du lịch năm 2025. Tại sân bay Đồng Hới, hơn 80 hành khách, trong đó có 4 khách quốc tế trên chuyến bay của Vietnam Airline, xuất phát từ TPHCM đã được đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Cảng hàng không Đồng Hới tặng hoa, chúc mừng và bày tỏ hy vọng, các vị khách sẽ có những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ trong hành trình khám phá Quảng Bình. Lãnh đạo ngành du lịch Quảng Bình đón và tặng hoa những vị khách đầu tiên.

Cũng trong sáng nay, tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đã diễn ra lễ đón đoàn khách đến “xông đất” di sản thiên nhiên thế giới. Đoàn khách đầu tiên có 68 người, trong đó có 36 khách quốc tế đến từ Malaysia, Australia, Nhật Bản, Canada, Anh và 32 khách nội địa đến từ Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An. Đón đoàn khách đến "xông đất" Phong Nha - Kẻ Bàng đầu năm. Đoàn đã được đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao, Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tặng hoa chào mừng, "lì xì" đầu năm mới và lựa chọn tham gia “Tuyến kết nối động Phong Nha - sông Chày, hang Tối bằng đường sông”. VQG Phong Nha – Kẻ Bàng hiện có 17 tuyến, điểm du lịch với nhiều loại hình trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn. Đây là “trái tim du lịch” của tỉnh Quảng Bình, được vinh danh là “vương quốc hang động”, kinh đô của du lịch mạo hiểm châu Á. Những năm qua, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã khẳng định vị thế, thương hiệu là điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như thế giới… Lễ đón được tổ chức long trọng, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. "Xông đất" Đắk Lắk, ba du khách may mắn nhận quà Ngày 1/1, tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức sự kiện đặc biệt "Chào đón du khách thứ một triệu năm trăm ngàn và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025". Các nghệ nhân chào đón đoàn du khách đầu tiên đến Đắk Lắk dịp Tết Dương lịch năm 2025

Đáp xuống sân bay, đoàn du khách bất ngờ với sự chào đón nồng nhiệt cùng các tiết mục văn nghệ cồng chiêng do các nghệ nhân đồng bào dân tộc Êđê biểu diễn. Xúc động vì bản thân là vị khách thứ một triệu năm trăm ngàn đến Đắk Lắk vào ngày đầu năm 2025, chị Lưu Minh Lan (Hà Nội) chia sẻ, chị yêu mảnh đất và con người nơi đây. Hầu như năm nào, chị cũng dành thời gian về với mảnh đất này. “Tây Nguyên là nơi đáng sống, người dân thân thiện, khí hậu thiên nhiên ưu đãi, tôi cứ muốn đến mãi thôi” chị Lan bộc bạch. Ba vị khách may mắn trên chuyến bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột được nhận những phần quà đặc biệt

Chị Lưu Minh Lan và hai vị khách may mắn nhất trên chuyến bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột gồm: Anh Vũ Văn Vang (Hải Dương), chị Lê Thị Thanh Thuý (Phú Thọ) được lựa chọn ngẫu nhiên để trao tặng những phần quà đặc biệt nhất. Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, chương trình “Chào đón du khách thứ một triệu năm trăm ngàn và đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025” là sự kiện mở màn cho hoạt động du lịch Đắk Lắk. Đắk Lắk có nhiều chương trình kích cầu du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, năm 2024, địa phương đã đón gần 1,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa, tăng 8,11% so với năm 2023. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh năm 2024 ước đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 11,11% so với cùng kỳ 2023. Hoài Văn - Thanh Hiền-Trương Định-Hoàng Nam-Thục Hiền - Nguyễn Thảo