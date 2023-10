Du khách sốc khi đến ngôi làng với hình "của quý" xuất hiện khắp nơi

"Bạn có thể thấy hình nhạy cảm này được chế tác thành búp bê với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau. Thậm chí, hình in trên áo phông cũng rất lạ mắt", nam blogger giới thiệu.

Với người Bhutan, hình ảnh này không gợi nên sự thô tục (Ảnh: Getty).

Quay trở lại câu chuyện hình ảnh dương vật xuất hiện ở khắp làng Sopsokha, trên thực tế, người dân địa phương quan niệm rằng, điều này không mang ý nghĩa thô tục. Tất cả đều được thể hiện đậm chất nghệ thuật.

Người Bhutan cho rằng đây là "tấm bùa" quan trọng, là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở giúp xua đuổi tà ma và mang lại may mắn. Họ vẽ hình tượng này ở tường nhà, dưới mái hiên, cột nhà... với mục đích xua tà ma, mong gặp nhiều an lành may mắn. Ngày nay, họ vẫn tìm cách bảo tồn tục thờ cúng truyền thống lâu đời này bằng nhiều cách thể hiện mang tính nghệ thuật.

Các nhà nghiên cứu cho biết, tục thờ cúng dương vật, tín ngưỡng phồn thực đã xuất hiện ở Bhutan từ rất lâu. Đức tin này được cho là bắt nguồn từ thế kỷ 15. Khi đó, một vị cao tăng Phật giáo là Drukpa Kunley (còn có tên gọi khác là Thánh Điên) xuất hiện tại đây.

Theo tương truyền, Thánh Drukpa Kunley còn nổi tiếng với câu nói "Rượu ngon nằm ở cuối hũ, hạnh phúc nằm ở dưới rốn". Ông từng đi dọc khắp đất nước, dùng nhiều câu chuyện hài hước để truyền bá, giúp con người ngộ đạo, hiểu được giáo huấn đích thực của Đức Phật.