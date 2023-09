Du khách phải len giữa hai nghệ sĩ khỏa thân để vào xem triển lãm

Triển lãm có tên Marina Abramović chính thức được mở cửa từ cuối tuần này. Đạo diễn của các màn trình diễn trong triển lãm này là nghệ sĩ ý niệm người Serbia - bà Marina Abramović (76 tuổi). Bà Marina Abramović từng thực hiện nhiều màn trình diễn nghệ thuật ý niệm gây sửng sốt, thậm chí gây tranh cãi.

Năm 2010, bà từng thực hiện trình diễn nghệ thuật có tên The Artist Is Present (tạm dịch: Nghệ sĩ đang ở đây) tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York, Mỹ. Tại đây, bà Marina chỉ ngồi im trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc trình diễn. Du khách tới xem trình diễn được mời nhìn thẳng vào mắt bà.

Triển lãm có tên "Marina Abramović" chính thức được mở cửa từ cuối tuần này tại triển lãm nghệ thuật Royal Academy of Arts ở London, Anh (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2002, bà Marina từng thực hiện trình diễn nghệ thuật ý niệm có tên The House with the Ocean View (tạm dịch: Ngôi nhà với góc nhìn ra biển) tại triển lãm nghệ thuật Sean Kelly ở New York, Mỹ. Công chúng tới xem triển lãm được mời theo dõi các hoạt động của bà Marina trong suốt 12 ngày.