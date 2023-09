Dự đoán vòng bảng Champions League: MU đi tiếp, PSG loại sớm

Tổng giao dịch bất động sản (BĐS) trong quý 2/2023 giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 9% so với quý trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) như: Hội An Invest, CEO Vân Đồn hay Cty Bất động sản Mỹ vẫn báo lãi khủng trong nửa đầu năm 2023.