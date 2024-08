Dự đoán tỷ số và đội hình xuất phát trận Man Utd vs Fulham

Cùng điểm qua dự đoán kết quả trận Man Utd vs Fulham theo siêu máy tính Opta và đội hình xuất phát của hai đội. Trận đấu giữa Man Utd vs Fulham diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/8 tại sân Old Trafford.

Dự đoán tỷ số Man Utd vs Fulham Theo phân tích của siêu máy tính Opta (dựa trên mô phỏng trận đấu 10.000 lần), Man Utd có 58,5% cơ hội chiến thắng. Khả năng giành 3 điểm của Fulham trong trận đấu này là 20,6%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 20,9%. Man Utd bước vào trận đấu này với không ít khó khăn. Họ không có sự phục vụ của hai cầu thủ Ramus Hojlund và Leny Yoro vì chấn thương dài hạn. Bên cạnh đó, Luke Shaw cũng không chắc góp mặt trong trận gặp Fulham. Dự đoán của Opta về cục diện trận đấu giữa Man Utd và Fulham ở vòng 1 Ngoại hạng Anh (Ảnh: Opta). Tin vui cho Man Utd khi Victor Lindelof trở lại. Bên cạnh đó, hai tân binh là De Ligt và Noussair Mazraoui cũng sẵn sàng được bổ sung vào đội hình. Đáng chú ý, trong những mùa giải gần đây, Man Utd được ưu ái khi thi đấu 8 trận mở màn Ngoại hạng Anh liên tiếp trên sân nhà Old Trafford. Trong 7 trận đấu trước đó, Quỷ đỏ có kết quả khá tốt khi thắng 5 trận và thua 2 trận. Những trận mở màn giải Ngoại hạng Anh luôn sôi động bàn thắng. Tính ra, 7 trận mở màn mùa giải gần nhất chứng kiến tới 25 bàn thắng được ghi (trung bình 3,6 bàn thắng/trận). 5 trận mở màn gần nhất đều chứng kiến một đội thắng với cách biệt lớn hơn 2 bàn so với đối thủ. HLV Marco Silva của Fulham cũng rất thích các trận mở màn mùa giải mới. Ông đã bất bại trong 9 trận đấu đầu tiên mùa giải gần đây (thắng 3, hòa 6), khi dẫn dắt Estoril (thắng 1), Sporting Lisbon (hòa 1), Olympiakos (thắng 1), Watford (hòa 1), Everton (hòa 2) và Fulham (thắng 1, hòa 2). Đội chủ sân Craven Cottage chỉ thua 2/9 trận mở màn giải Ngoại hạng Anh gần đây (thắng 4, hòa 3). Trong đó, họ giữ sạch lưới trong 6/9 trận đấu này. Người cũ của Man Utd, Andreas Pereira, sẽ sát cánh với tân binh đắt giá Emile Smith Rowe ở hàng tiền vệ Fulham trong trận đấu này. Trong lần duy nhất gặp Man Utd tại Old Trafford khi còn khoác áo Arsenal, Emile Smith Rowe từng ghi bàn trong thất bại 2-3 của "Pháo thủ" vào năm 2021. Man Utd có truyền thống khởi đầu tốt ở giải Ngoại hạng Anh trong những năm qua (Ảnh: Getty). Chỉ có 3 cầu thủ từng ghi bàn ở Old Trafford trong màu áo hai CLB London khác nhau là Darren Bent (Fulham, Tottenham), Emmanuel Adebayor (Arsenal, Tottenham) và Frank Lampard (Chelsea, West Ham). Về đối đầu, hai đội đã gặp nhau 34 trận trong quá khứ. Man Utd áp đảo khi thắng 24 trận, hòa 6 trận và chỉ thua 4 trận trước Fulham. Tuy nhiên, trong lần gần nhất gặp nhau, Fulham đã thắng 2-1 nhờ bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 97 của Iwobi. Thống kê cho thấy 3/4 trận đối đầu gần nhất của hai đội ở giải Ngoại hạng Anh đều chứng kiến chiến thắng thuộc về đội khách. Cả 3 trận đấu đều xuất hiện bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 2 (Man Utd thắng 2, Fulham thắng 1). Fulham giành chiến thắng trước Man Utd trong trận đối đầu gần nhất (Ảnh: Getty). Man Utd thua hai trận gần nhất đối đầu với các CLB thành London là Fulham và Arsenal. Tuy nhiên, kể từ năm 1986, Quỷ đỏ không thua trong 3 trận liên tiếp trước các đội bóng thủ đô. Dự đoán tỷ số Man Utd 2-0 Fulham Dự đoán của một vài tờ báo trên thế giới Sport Mole: Man Utd 2-0 Fulham The Standard: Man Utd 2-1 Fulham Whoscored: Man Utd 2-1 Fulham Sportskeeda: Man Utd 3-1 Fulham Đội hình dự kiến Man Utd vs Fulham Man Utd : André Onana, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Diogo Dalot, Casemiro, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford. Fulham : Bernd Leno, Antonee Robinson, Calvin Bassey, Issa Diop, Timothy Castagne, Andreas Pereira, Sasa Lukic, Alex Iwobi, Emile Smith Rowe, Adama Traoré, Rodrigo Muniz.