Dự đoán kết quả vòng 22 Ngoại hạng Anh

Ngay sau khi khép lại vòng 21 giữa tuần, các trận đấu vòng 22 sẽ nhanh chóng trở lại vào hai ngày cuối tuần này. Dự đoán Liverpool sẽ trở lại với chiến thắng, Arsenal cũng thắng để tiếp tục bám đuổi. Ở vòng 21, cả Liverpool, Man City và Chelsea đều không thể giành chiến thắng. Tận dụng cơ hội này, Arsenal đã xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-1 trên sân nhà, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 4 điểm. Trận đấu sớm nhất vòng là Newcastle vs Bournemouth. Cả hai đội đều đang có phong độ ấn tượng và nằm trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau nên hứa hẹn rất đáng xem. Vòng trước Newcastle thắng Wolves 3-0, nâng tổng số trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên con cố 9, vươn lên thứ 4. Trong khi đó, Bournemouth vòng trước cầm chân Chelsea để duy trì mạch bất bại lên 10 trận liên tiếp (6 thắng, 4 hòa). So tương quan mọi mặt, Newcastle đáng để đặt niềm tin hơn. Nhất là họ bất bại trong 5 trận gặp nhau gần nhất. Dự đoán: Newcastle thắng. Trận Brentford vs Liverpool. Bị cầm hòa hai trận liên tiếp khiến Liverpool bị Arsenal thu ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm. Trong khi đó phong độ của Brentford thời gian gần đây đang đi xuống khá rõ, với 1 trận thắng 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Trong 5 lần gặp nhau trước đó giữa 2 câu lạc bộ, Liverpool đang chiếm ưu thế với 4 trận thắng và 1 trận thua. Với phong độ như hiện tại, dự đoán đây sẽ là chiến thắng cho thầy trò HLV Arne Slot. Chuyên gia Chris Sutton của BBC dự đoán Liverpool tiếp tục mất điểm nhưng đa phần các trang bóng đá Anh dự đoán ngược lại. Dự đoán: Liverpool từ hòa đến thắng. Trận đấu được xem là tâm điểm vòng 22 là Arsenal vs Aston Villa. Tận dụng việc Liverpool liên tục mất điểm, Arsenal đã thu hẹp khoảng cách điểm số trong cuộc đua vô địch. Điều này có tác dụng rất lớn đến tinh thần của các cầu thủ chủ nhà. Aston Villa toàn thắng cả 3 trận từ đầu năm 2025. Dù không còn mạnh mẽ như đầu mùa giải nhưng không thể coi thường Aston Villa. Lúc này họ có được 35 điểm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, đồng điểm với Manchester City. Trong 5 lần gặp nhau trước đó giữa 2 câu lạc bộ, Arsenal hơi nhỉnh hơn với 3 trận thắng và 2 trận thua. Với phong độ như hiện tại, rất có thể trận đấu sẽ bất phân thắng bại. Dự đoán: hòa. Trận đấu đáng xem không kém là MU vs Brighton. Đội chủ nhà vừa chấm dứt mạch 4 trận chỉ hòa và thua khi ngược dòng thắng Southampton ở vòng trước. Brighton cũng chấm dứt mạch trận toàn hòa bằng chiến thắng Ipswich 2-0 ở vòng trước. MU được đánh giá nhỉnh hơn và có lợi thế sân nhà nhưng Brighton không phải là đội bóng yếu. Trong 5 lần gặp nhau trước đó, họ còn nhỉnh hơn với 3 chiến thắng. Chuyên gia Chris Sutton của BBC dự đoán MU sẽ mất điểm trận này. Đây cũng là dự đoán của các trang bóng đá Anh. Dự đoán: hòa. Trận Chelsea vs Wolves. Có thể nói Chelsea là đội gây thất vọng nhất trong cả tháng qua với mạch 5 trận liền chỉ hòa và thua. Vòng này được đá sân nhà và đối thủ chỉ là đội trong nhóm rớt hạng, sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để họ ‘biết thắng’. Với tình hình hiện tại, không thể không đặt niềm tin vào thầy trò HLV Enzo Maresca. Dự đoán: Chelsea thắng. Trận đấu dễ dự đoán nhất vòng này là Nottingham Forest vs Southampton. Đội chủ nhà đang được xem là "ngựa ô" của giải đấu khi vươn lên xếp thứ 3. Trước đổi thủ đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 6 điểm, Nottingham sẽ có chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng làm nên một mùa giải lịch sử. Dự đoán: Nottingham thắng. Trận Everton vs Tottenham. Vòng trước Tottenham để thua Arsenal 1-2 và đã tụt xuống thứ 14. Ghế của HLV Postecoglou đang lung lay dữ dội. Còn Everton dù đã thay HLV nhưng tình thế xem ra cũng chẳng khá hơn, vẫn ở vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm. Đây là trận đấu được đánh giá là ‘dở ít gặp dở nhiều’. Đội khách ở cửa trên vì trong 25 lần đụng độ gần nhất thì Tottenham chỉ thua Everton đúng 1 lần. Họ cũng bất bại trong toàn bộ 12 lần gần nhất tới đá trên sân Goodison Park. Lượt đi mùa này ‘Gà trống’ thắng đậm 4-0 trên sân nhà. Dự đoán: Tottenham từ hòa đến thắng. Trận Ipswich vs Man City: Đội khách đến sân Portman Road với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm cho cuộc đua Top 4. Kết quả tốt trong 5 vòng gần đây nhất giúp Man City ‘gượng dậy’ và leo lên thứ 6. Trong khi đó đội chủ nhà hiện đang đứng thứ 18, gần như ‘hết thuốc chữa’ vì lực lượng quá yếu. Ngay cả trên sân nhà, họ cũng chỉ thắng được đúng 1 trận sau 11 trận đã đấu. Chất lượng cầu thủ vượt trội giúp Man City được đánh giá cao hơn và dự đoán họ sẽ thắng để tiếp tục ‘hồi sinh’. Dự đoán: Man City thắng.