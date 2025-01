Dự đoán kết quả vòng 20 Ngoại hạng Anh

Vòng 20 Ngoại hạng Anh là khởi đầu giai đoạn lượt về mùa giải 2024-2025. Đây cũng là thời điểm mà tất cả các đội, dù đang ở vị trí nào, cũng phải tăng tốc để đạt mục tiêu. Trận đấu sớm nhất vòng là Tottenham vs Newcastle. Đến thời điểm này, chỉ có Newcastle thể hiện được tham vọng và thực lực của một đội bóng trong nhóm cạnh tranh vé dự Champions League mùa sau. Newcastle đang có 32 điểm, đứng thứ 5 ngay sau Chelsea với 3 điểm ít hơn. Đội bóng của HLV Eddie Howe đang có phong độ rất cao và đã toàn thắng 4 vòng qua. Trong khi đó Tottenham liên tục gây thất vọng thời gian qua, thường xuyên mất điểm hoặc thua trước những đội yếu hơn, hiện đã 3 trận liên tiếp không thắng và rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng (thứ 11), kém nhóm dự Champions League 9 điểm và hơn khu vực xuống hạng cũng 9 điểm. Dù là đội khách nhưng Newcastle lại được đánh giá cao hơn. Tottenham chơi sân nhà rất kém với chuỗi 5 trận liền không biết thắng, trước vòng 19. Siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội thắng của Newcastle là 41%, Tottenham là 34,5%, tỉ lệ hòa khá cao: 24,5%. Dự đoán: Newcastle từ hòa đến thắng. Trong loạt trận ngày thứ Bảy, đáng chú ý là cặp Brighton vs Arsenal. Trận thắng 3-1 trên sân Brentford vòng trước giúp ‘Pháo thủ’ lấy lại ngôi nhì bảng và tiếp tục bám đuổi Liverpool. Cũng nhờ chuỗi trận thắng liên tiếp này mà Arsenal được đánh giá cao hơn chủ nhà Brighton đang sa sút với chuỗi 7 trận liền toàn hào và thua, tụt luôn xuống thứ 10. Thiệt thòi không nhỏ cho Arsenal là vẫn vắng ngôi sao Bukayo Saka vì chấn thương nhưng Opta vẫn đánh già cơ hội thắng của thầy trò HLV Arteta rất cao với 51,1% trong khi Brighton chỉ là 24,9%. Dự đoán: Arsenal thắng. Trận derby London Crystal Palace vs Chelsea là cơ hội không thể tốt hơn để Chelsea cắt đứt chuỗi 3 trận liền không thắng. Chuỗi trận ‘tự bắn vào chân’ này khiến họ tụt xuống thứ 4 và bị mất ngôi nhì bảng vào tay Arsenal. Sẽ không dễ cho Chelsea vì chủ nhà dù chỉ đứng thứ 15 chỉ thua 2/11 trận gần nhất, từ chỗ đứng áp chót hồi đầu mùa leo lên vị trí 15 hiện tại. Tuy nhiên, kết quả đối đầu vượt trội những năm qua giúp Chelsea được đánh giá cao hơn. Opta đánh giá cơ hội thắng của khách là 48,2% còn chủ nhà là 27,5%. Lượt đi hai đội hòa 1-1 và Palace chấm dứt chuỗi 13 trận toàn thua Chelsea trước đó. Dự đoán: Chelsea thắng. Trận đấu tâm điểm vòng này là Liverpool vs MU. Lúc này, khó đội nào cản nổi Liverpool với chuỗi 20 trận không thua ở mọi giải đấu, huống chi đội bóng đang ‘rơi tự do’ như MU, vì thế tính chất của trận ‘derby nước Anh’ cũng bị giảm phần nào. Liverpool độc chiếm ngôi đầu với 45 điểm và còn 1 trận chưa đá. Còn MU đã 3 trận liền toàn thua, trôi xuống tận thứ 14 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 7 điểm. Sự thất vọng của CĐV với HLV Ruben Amorim ngày càng lớn, MU thậm chí giờ nghĩ đến việc trụ hạng nhiều hơn là tranh đua mục tiêu lớn lao nào. Với những gì đang thể hiện, The Kop đang có thừa sự tự tin để ‘bóp cổ’ một MU đang kiệt quệ về thể chất, sự tự tin cũng như phong độ. Tham khảo tỉ lệ thắng trận từ Opta để thấy chênh lệch giữa hai đội lớn như thế nào: Liverpool 70,6% - MU 12,7%. Dự đoán: Liverpool thắng. Trận Man City vs West Ham. Đội chủ nhà đã trở lại với mạch trận chiến thắng cuối tuần trước, khi đánh bại tân binh đang khủng hoảng là Leicester. Tiền đạo Erling Haaland cũng đã nổ súng trở lại và điều đó có thể mang tới sự tự tin dành cho đoàn quân HLV Pep Guardiola. West Ham vừa thua đậm Liverpool 0-5 ở vòng trước và vẫn dậm chân ở khu vực cuối bảng. Trước đội khách ‘xìu xìu ển ển’ như vậy, thật khó tin nếu đội chủ nhà mất điểm. Dự đoán: Man City thắng. Trận đấu muộn nhất vòng là Wolves vs Nottingham Forests. Chỉ có ‘điên khùng’ nếu đầu mùa này ai dự đoán Nottingham sẽ nằm trong Top 4 sau lượt đi. Hiện tại họ đứng thứ 3 sau 5 trận gần nhất toàn thắng , chỉ kém Arsenal 2 điểm. Wolves cũng đang cải thiện tình hình đáng kể khi tạm thoát khỏi nhóm rớt hạng. Nhưng họ khó cản đội khách. Dự đoán: Nottingham thắng.